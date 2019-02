Sinmara - Hvísl Stjarnanna Chronique Hvísl Stjarnanna







« Mephitic Haze ».

La réponse réside dans ces deux mots, « Mephitic Haze ». Car dévoiler ce titre pour introduire Hvísl Stjarnanna n’est pas un choix anodin. L’écoute de l’album suffit aisément à s’en convaincre. Les Islandais affichent d’emblée leurs intentions et la couleur – identique à la précédente sortie (citée plus haut) – en partageant la composition la plus « progressive ». Une brume miasmatique qui est percée ça et là de vifs rayons. Le sillon mélodique est creusé de plus belle ici, les riffs vous balayant avec intensité. D’autant que le groupe n’hésite pas à faire quelques infidélités avec notamment ce passage à partir de 5:06, qui rappelle au bon souvenir des premiers Katatonia. En résulte une explosion d’émotions, de mélancolie pure, magnifiée par une production aussi puissante qu’organique. La basse parfaitement intelligible apporte également de la richesse et de la profondeur à l’ensemble. Les ambiances spectrales vous transportent loin, bien loin de ce monde flétri, la voix réverbérée de Ólafur Guðjónsson comme seule compagne. Difficile de ne pas vibrer au fil de l’écoute, le long de ces 41 minutes, en particulier sur le magnifique final « Hvísl Stjarnanna ».





Les influences diverses se mélangent donnant à chaque composition une aura singulière, de la très dissonante « Apparitions » – et son introduction cérémonielle vous conviant à communier avec les étoiles – en passant par l’atmosphère spatiale de « Crimson Stars». Sinmara se drape d’un voile gris, fendant l’éther de son épée et vous ouvrant le chemin vers un au-delà certes plus dangereux mais éminemment spirituel. Les changements de rythme sont nombreux même si la cadence reste relativement élevée (Bjarni Einarsson est impérial derrière les fûts). Les musiciens jouent avec les textures, jonglant entre horreurs ténébreuses et explosions de lumière comme sur « Mephitic Haze », sans provoquer de cassure. Tout s’imbrique de façon homogène jusqu’aux sonorités plus contemporaines ponctuant ce long format (en particulier « Crimson Stars »). Le groupe tempère son propos et sa musique, l’agrémentant avec intelligence et piochant davantage dans la scène black metal scandinave du début des années 90. Le travail conséquent effectué montre toute la maturité du groupe et renforce son identité propre. De ce fait, Hvísl Stjarnanna se place comme son œuvre la plus aboutie.





« Illumination ».

