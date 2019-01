Vrag - Remete Chronique Remete

Toi qui vient sur Thrasho pour découvrir les petites gâteries que l’on t’a trouvé en arpentant l’UG le plus sale, tu seras content de découvrir Vrag, groupe hongrois de BM, surtout influencé par Burzum, et dont le précédent album, Mourningwood, n’était pas si ridicule. Remete (Ermite en français) est donc le petit dernier et il est tout à fait sympathique.



Intégralement en hongrois, les titres s’enchaînent sur fond de BM grésillant, très mélodique, très influencé en effet par les vieux Burzum, avec un son qui met parfaitement en relief les aspects dépressifs et désespérés de ce type de BM, très ambiancé. La durée majoritairement importante des titres (près de 10 minutes en moyenne) offre au groupe de développer son univers. Le son est, comme je l’ai déjà dit, parfaitement adapté et, fait rare, tout aussi parfaitement équilibré. Sur Remete par exemple, le titre phare de cet album, il n’est ni trop sale, ni trop harsh, ni trop clean mais bien ajusté, avec la profondeur, la puissance et l’aspect cotonneux qui va bien. De la sorte, les morceaux – très axés sur la répétition et les riffs tournoyants – s’enchaînent de manière très fluide, en formant une sorte de masse ondulante du meilleur effet.



La voix, très classique, n’en est pas moins intéressante. Elle épouse bien les mélodies, les accompagne sans être sur-mixée comme c’est trop souvent le cas dans ce type de production. Le choix majoritaire du mid-tempo est encore une bonne idée et un choix opportun, les ambiances développées par le groupe et la longueur des titres imposant un format long pour que les atmosphères puissent s’épanouir et favoriser l’immersion de l’auditeur.



Très ancré dans les années 90, porté sur les ambiances épiques, Remete est un album très UG (sortie cassette dans un premier temps, très limitée) d’excellente qualité.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Neverheard Distro Black metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Vrag

Black metal - 2010 - Hongrie

tracklist 01. Az idő fogságában (8:45) 02. Gyűlöllek (5:19) 03. Reménytelenül (11:37) 04. Remete (14:01) 05. Lidércfény (12:22) 06. A fák könnyei (2:21)

Durée : 55:00

parution 17 Mai 2017

Essayez aussi Khragkh

ΓVΛΩ

2018 - COD Draugur

By the Rays of His Golden Light

2016 - Naturmacht Productions Azziard

Metempsychose

2017 - Malpermesita Records Malcuidant

Et les Cieux s'assombrirent...

2011 - Autoproduction Skáphe

Untitled (EP)

2017 - Mystískaos