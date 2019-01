Demonbreed - Hunting Heretics Chronique Hunting Heretics (EP)

Né en 2015 sur les cendres encore fumantes de LAY DOWN ROTTEN cette nouvelle entité bien que n’ayant musicalement pas grand-chose à voir avec la précédente, comporte pourtant en son sein pratiquement les mêmes membres. Car là où avant les allemands évoluaient dans un Death mélodique pantouflard et peu inspiré (ce ne sont pas mes collègues Mitch et Chris qui diront le contraire), ceux-ci portant désormais le nom de DEMONBREED ont décidé de revenir à l’essence même du Metal de la mort avec un intérêt et une qualité plus importante. Car après le réussi « Where Gods Come To Die » qui sentait bon le Swedeath et EDGE OF SANITY en particulier, les revoilà avec un court EP tout aussi agréable et qui conserve cette même ligne directrice, mais en lorgnant maintenant du côté des britanniques de BOLT THROWER.



En effet dès les premières secondes de « Fear The Verdict » difficile de ne pas faire un parallèle avec la bande à Karl Willetts, tant son démarrage lent et son riffing y font penser instantanément. Privilégiant la lourdeur à la vitesse l’ensemble se fait vraiment massif et ne se complique pas la vie techniquement, tout en donnant la sensation d’avoir une armée de chars panzer lancée aux trousses de l’auditeur. Parfait pour headbanguer et foutu sur un schéma prévisible et répétitif ce premier jet est vraiment très agréable, et donne le ton pour la suite et qui va continuer à privilégier le feeling pour plus d’accroche, comme c’est encore le cas avec l’excellent « Deadly Superstition ». Si la compo précédente misait tout sur l’écrasement ici c’est au contraire la vitesse qui est mise en avant, car hormis quelques courts passages plus massifs le reste oscille entre parties entraînantes et rapides où les gars se lâchent totalement, et offrent un rendu varié qui fait le métier sans chercher plus loin que ça. Avec « Confessions In Fire » c’est le mid-tempo qui est à l’honneur et qui se révèle parfaitement affuté pour taper du pied, tout en ne variant presque pas la cadence tant elle se révèle parfaite pour accrocher les oreilles du début à la fin, grâce notamment à une paire de guitaristes qui savent exactement quoi faire pour retenir l’attention générale, à l’instar du tout aussi accrocheur « Suprema ». Proposant là-encore une grande variété musicale il joue les montagnes russes sur toute sa longueur et évite ainsi une déperdition d’intérêt et un éventuel décrochage précoce, ce qui n’arrive heureusement ni ici ni sur l’ultime plage de ce court-format avec le morceau-titre, qui est lui le plus long entendu jusque-là.



Car pour la seule fois de cette galette les teutons dépassent les quatre minutes, ce qui n’interfère en rien sur sa qualité globale où le grand-écart est de rigueur et n’a même jamais été aussi poussé. Si là-encore l’ombre des soldats anglais règne en maître on y voit aussi l’apparition de quelques influences venues de Suède, qui étaient déjà perceptibles de manière éparse auparavant, mais qui trouve là un point de chute approprié afin de conclure de très bonne façon ces quasi vingt minutes de combat. Très basique et classique dans son écriture le quatuor signe une réalisation agréable qui passera facilement le cap des écoutes, tant sa musique homogène au possible ne demande pas une attention de tous les instants, aidée en cela par une production équilibrée à l’ancienne au rendu naturel. Suffisamment bien foutue pour plaire aux deatheux de tous bords grâce à une durée idéale et un entrain communicatif (malgré un léger sentiment de répétition de certains plans) elle confirme le potentiel entrevu précédemment par la formation de Marbourg. Celle-ci a en effet tout ce qu’il faut pour faire passer un moment agréable ce qui est largement suffisant pour ce style proposé, où nos voisins d’outre-Rhin restent malgré les années toujours aussi productifs et surtout compétitifs.

