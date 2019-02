Malist - In the Catacombs of Time Chronique In the Catacombs of Time

Allez, on va commencer par dire bravo à Northern Silence Productions. Oui, bravo au label pour avoir découvert ce nouveau projet russe. Mais vraiment découvert ! Parce que MALIST n’avait apparemment jamais rien fait auparavant. Ni EP, ni demo, ni album sorti en avance sur Bandcamp. Rien. Il débarque donc comme ça de nulle part et mine de rien ce n’est pas toujours le cas chez Northern Silence !



Allez, on est généreux aujourd’hui, on distribue un deuxième bravo. Et il est pour Ovfrost, parce qu’il est le seul membre de cette formation, et qu’il fait donc tout lui-même. C’est assez fréquent dans le black metal, mais là, sincèrement, je ne l’avais pas deviné. C’est bien exécuté et avec une dose suffisante de talent dans chaque instrument pour empêcher de mettre la puce à l’oreille. Par contre ce n’est pas parce qu’il a du mérite que la note va remonter pou cette simple raison. Qu’il y ait une, deux, cinq ou vingt personnes derrière un album, on s’en fout un peu. Le résultat qui compte, c’est la musique !



Mais de ce côté-là aussi, c’est un bravo qui me vient à l’esprit. Très bon, très inspiré, très prenant. C’est un album de black metal atmosphérique qui sait créer des ambiances sombres, mais aussi ouvrir de nombreuses portes. Il y a de nombreuses parties qui s’éloignent du style, pour apporter une certaines lumière à l’ensemble. Mais les ingrédients employés varient toujours, et évitent toute monotonie. Tout ne fait pas mouche d’ailleurs, mais c’est le risque quand on ne se met pas de limites. Surtout que le concept de l'album tourne autour des parties sombres de l’âme et de l’espoir qui peut encore subsister.



L’album enchaine les mélodies marquantes, et nous maintient constamment attentif par des variations de rythmes et parfois de petites astuces vocales. On aura une voix féminine discrète sur « Agony (To not Avail) », une voix masculine claire typée IN FLAMES sur « Uniformity ». Tout semble possible, mais en restant tout de même raisonnable, dans le spectre du black metal.



Je reprocherais peut-être juste un nombre de piste un poil trop important. 10, pour 50 minutes de jeu. Sur le papier ça semble correct, mais à l’écoute on peut ressentir la longueur. C’est surtout la preuve que les compositions sont chargées. On se rend bien compte qu’on est quasiment toujours sollicités, et qu’on n’a trop peu de répit pour savourer pleinement d’un coup. Mais dans l'ensemble c'est une réussite, et je me suis écouté l'album à de nombreuses reprises sans lassitude. Les mélodies efficaces le restent aussi au fil du temps. La noirceur ressort bien, les sensations sont bonnes. Véritablement à tester !

