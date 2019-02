Thy Dying Light - Cold In Death Chronique Cold In Death (EP)

Cold In Death.



Quatre nouveaux morceaux proposés au choix en cassette (100 exemplaires) ou en LP (200 exemplaires) mais malheureusement d’ors et déjà sold out. Pas de panique cependant puisque si vous souhaitez en faire l’acquisition, quelques généreux vendeurs sur Discogs se proposent aujourd’hui de vous délester d’une soixante d’euros (sans les frais de port bien entendu) pour que vous puissiez en profiter pleinement à la maison, les fesses vissées dans le canapé. Vous le sentez l’amour de la scène ?



Cold In Death, Thy Dying Light semble vouloir tracer un trait d’union entre ces deux approches avec des compositions jouant plutôt pas mal sur cette ambivalence.



Le ton est ainsi donné dès le morceau-titre qui ouvre ce EP sur un riff mid-tempo glacial et surtout particulièrement menaçant rappelant ce que peut faire un groupe comme Marduk lorsqu’il lève le pied. Thy Dying Light va opter cependant pour une approche un poil plus mélodique mais le parallèle entre les deux groupes n’en est pas moins vrai pour autant. Thy Dying light poursuit dans cette voie avec "Northern Winds" et sa petite mélodie entêtante. Le groupe déroule ainsi son morceau tranquillement avant d’attaquer à mi-parcours une seconde moitié un peu plus relevée qui va permettre de dynamiser le morceau et apporter un peu rythme à ce début plutôt tranquille que nous offre le duo. Sur "Impaler", Thy Dying Light y va plus franchement avec une entame menée le couteau entre les dents bien qu’elle soit entrecoupée de petites touches mélodiques qui vont jouer le contraste. Le groupe calme le jeu arrivé à la moitié du morceau avant de finir comme il à commencer, sur les chapeaux de roues à coup de trémolos glacés et de blasts exécutés tête baissée. "Forest Of Old" vient conclure ce EP sur une séquences accrocheuse plusieurs fois répétées et entrecoupées par quelques passages beaucoup plus soutenus à coups de blasts énervés. Une approche offrant dans l’ensemble une bonne dynamique à ces quatre nouvelles compositions même si cela n’est malheureusement pas suffisant pour en faire un indispensable.

En effet, je trouve que la qualité des riffs n’est pas ici tout à fait au rendez-vous. Là où Gibson montrait sur les titres plus récents de



Cold In Death me laisse donc quelque peu sur ma faim. Certes, le duo fait montre de grandes qualités (un bon travail mélodique, des atmosphères intéressantes, du relief dans ses compositions, une production rugueuse et abrasive...) mais en même temps il peine ici à convaincre à cause de riffs trop faciles qui manquent clairement de caractère et d’envergure. Pour bien faire, il faudrait désormais que Thy Dying Light calme un peu le jeu des sorties et s’attelle à la composition de titres un peu plus ambitieux ou en tout cas servit par des riffs un poil plus efficaces et inspirés. Et si ce n’est pas le cas, le groupe partira rejoindre la liste de seconds couteaux sans grand intérêts qui pullulent dans le Black Metal. Ce serait dommage après un si bon départ. Difficile de suivre l’activité des Anglais de Thy Dying Light vu le nombre de sorties que le groupe enchaine depuis sa formation en 2016. Si l’on fait les comptes nous en sommes aujourd’hui à pas moins de onze parutions. 