Menace Ruine - The Die Is Cast Chronique The Die Is Cast

Je suis une femme, et j’ai dédié ma vie à Dieu.



J’ai défié les ruses du mal. J’ai vérifié l’or par le feu. J’ai séparé les excréments.



J’ai éprouvé un grand détachement de toutes choses. J’ai fait de la solitude mon seul désir.



J’ai fait de mon corps une terre aride.



Je suis devenue persévérante et humble.



J’ai ouvert les demeures de mon âme.



Prête, j’ai appelé nos fiançailles d’un chant mort.



J’ai reçu son baiser – ô, son doux baiser – et je me suis faite son esclave.



J’ai renié mon corps. J’ai vécu l’envol de l’esprit.



J’ai renié mon esprit. Vide, je me suis remplie de Lui.



J’ai connu l’extase. J’ai griffé l’air. J’ai perdu ma respiration.



Quand, brièvement, je revenais à moi, j’errais dans la confusion d’une réalité bruyante, tordue, abjecte.



Je l’aimais tant que mes plaintes demandaient de souffrir à nouveau, au contact de sa douloureuse lumière.



Défunte au monde, défunte à moi, je suis devenue sa vectrice.



Sa fidèle.



Sa seule épouse.



Son vent.

