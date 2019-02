Menace Ruine - Union of Irreconcilables Chronique Union of Irreconcilables

Je suis une femme, et j’ai dédié ma vie à Satan.



Je suis partie dans la nuit.



J’ai quitté ce village atroce, et ces hommes qui voulaient me réduire.



J’ai renié le ciel chrétien. J’ai épousé le culte de la nature.



L’enfer même me parût un abri, un asile, contre l’enfer d’ici-bas.



J’ai embrassé le caducée du diable.



J’ai remplacé la médecine de la résignation par celle de la vie.



J’ai mélangé les herbes, les excréments. J’ai retourné la terre, cherchant dans les morts, les larmes, une guérison.



J’ai mis ce monde cul par-dessus tête.



Moqueuse, j’ai honoré mon mariage par un plaisir solitaire donné à mon corps vieillissant.



J’ai honoré mes sœurs brûlées vives par un chant éructé et braillard.



J’ai fait mon lit des feuilles de la forêt. Des cris sauvages et lointains, ma couverture.



J’ai montré aux promeneurs la peur que pouvait inspirer une femme libre.



Recluse du monde, enfin moi-même, je suis devenue son adoratrice.



Son infidèle.



Son épouse sans attache.



Sa sorcière.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE