VEHEMENCE. Eh bien bonne nouvelle, B.R. ne fait plus partie du groupe. Il reste la véritable tête du projet, Tulzcha, qui a décidé aussi de lacher la batterie, et donc de faire appel à deux nouveaux membres. Et il s’est bien entouré le bougre : c’est le célèbre Hyvermor qui est devenu chanteur et le non moins réputé Autrichien Thomas Leitner qui a pris la place de batteur. Le premier est célèbre pour son label Antiq Records ainsi que pour ses nombreuses formations dont HANTERNOZ et GRYLLE. Le second pour avoir déjà 10 ans au compteur auprès d’IRDORATH et surtout pour avoir intégré récemment WALLACHIA. Pour la petite histoire, il est né en 1993, un an après la formation de WALLACHIA !



J’avais été dur avec les vocaux du premier album du groupe français VEHEMENCE, mais très enthousiaste de la musique en elle-même. Elle s’est encore amélioré. Et du coup Par le sang versé devient un deuxième essai réussi. Excellent même. Imaginez un instant la rencontre entre AORLHAC, SUHNOPFER, BRAN BARR, VALUATIR et BLESSED IN SIN. Pour rester dans des références françaises ! C’est à dire qu’il y a du médiéval, de l’epic, de l’énergie, des hymnes, du dynamisme, du rythme, des légendes, des surprises.



Et ça commence très fort en plus. Un titre de 9 minutes qui ne commence pas par une intro bidon, mais tout de suite les instruments principaux pour une entrée en matière qui fait monter la sauce sur la première minute. On sent qu’il va se passer un truc, c’est dès ce moment-là qu’on le comprend, avec la batterie qui nous lance des frappes accueillantes et un riff déjà inoubliable qui commence. Et après une grosse minute, on est déjà chaud et les vocaux commencent. Eux aussi sont chaleureux, et nous rassurent directement sur la tournure du groupe. Encore désolé pour l’ancien chanteur, mais qu’est-ce que ça fait du bien d’en avoir un vrai dans cette formation. Et il n’y a que trente secondes de plus à attendre pour se manger des gros bon chœurs masculins dans la face, venus se greffer sur les mélodies entrainantes. Une minute plus tard, solo qui perfore tout, les chœurs qui reviennent, la musique qui ne s’arrête jamais de galoper... C’est bon, c’est du tout bon. Et ça le reste en plus !



Sur cet album, il n’y a pas de mauvais moment ! On a un tout petit peu de répit, et heureusement vu la tension des ambiances, mais c’est à travers quelques passages plus acoustiques, comme sur les 2 minutes de « L’étrange clairière : Partie I », qui appuie particulièrement sur le côté médiéval de notre bête, et comme sur « Le sous-bois, à trois lieues du château » avec un beau duo gutiare / flûte. Mais à part ces deux moments plus apaisés, c’est la folie tout le temps. On chevauche l’ancien temps, on galope à vive allure. Et attention, les passages « médiévaux » ne prennent pas toute la place du tout. On va retrouver un instrument plus traditionnel par ci par là, mais à petite doses, asns être envahissant,comme sur le titre qui m’a tellement KRODA : « Passage dans les douves »).



2019 - Antiq Records Black Metal Médiéval notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : (1) 9/10 Webzines : -

plus d'infos sur Véhémence

Black Metal Médiéval - France

nouveaute A paraître le 2 Février 2019

écoutez Par le sang versé

tracklist 01. Par le sang versé 02. La sorcière du bois lunerive 03. L'étrange clairière: partie I 04. L'étrange clairière: partie II 05. La dernière chevauchée 06. Le sous bois, à trois lieues du château 07. Passage dans les douves 08. La fronde des anges

Durée : 58:27

