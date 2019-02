Warmoon Lord - Burning Banners of the Funereal War Chronique Burning Banners of the Funereal War

Comme beaucoup, je considère que la scène finlandaise représente l’une des scènes black metal les plus intéressantes. Historiquement, le pays peut se venter de grands anciens comme Archgoat et Beherit, de formations plus ancrées dans la seconde vague comme Horna, Satanic Warmaster, Sargeist ou Behexen, et plus récemment d’une constellation de groupes tous plus intéressants les uns que les autres. Pour n’en citer qu’un Havukruunu a manifestement marqué pas mal de monde avec son album de 2017. On l’aime bien, ce son finlandais, avec ses mélodies emphatiques planquées sous des couches d’agressivité et de crasse satanique. On aime ses ambiances pénétrantes, souvent occultes et dévouées.



Pour toutes les raisons citées au-dessus, j’ai été heureux de tomber sur Warmoon Lord, rejeton encore bien planqué de la scène finlandaise tenu dans son intégralité par Vechi Vrajitor qui officie derrière tous les instruments. La pochette bien traditionnelle avec le corpse paint grimaçant et le chandelier en monochrome pourrait d’ailleurs bien être un hommage aux voisins de Darkthrone et à leur album que l’on a pas besoin de citer. On a affaire à du traditionnel intransigeant, que les choses soient dites et bien dites.

Burning Banners of the Funeral War est la première sortie de la formation, un beau full lenght d’une trentaine de minutes qui en dit long en peu de temps. Première seconde, première charge typiquement finlandaise dans la gueule avec ce mid tempo délétère qui se transforme tranquillement en une mélodie plus enlevée, qui joue sur la mélancolie douloureuse et un brin enthousiaste, la même que l’on retrouve dans des groupes comme Sargeist. Et ce n’est pas tout … Les mélodies un peu tricotées en remontée de manche, là, le climat un rien aristocratique, cet entrain global qui pousse à se dévouer aux ténèbres avec force … Moi, ça me fait penser aux Légions Noires. Ça sent un peu le Vlad Tepes, et même le Mütiilation par moments … Le premier riff de la seconde piste fait très Meynac’h par exemple, de mon point de vue. Et ça fait plaisir, parce que votre serviteur est un grand fan des Légions Noires. « Obsessing Darkness » fait particulièrement penser à cette scène, avec ses riffs malsains qui débouchent sur quelque chose de plus fort, de plus épiques en milieu de parcours. Ça respire le triomphe du Mal et de la noirceur à la manière de Vlad Tepes en son temps. Et bon sang que c’est bon ! Même dans ces cris de corbeau arrachés, presque hystériques, j’ai l’impression d’entendre un hommage aux Legions Noires. Merci le détective, même le nom du projet est piqué à Vlad Tepes !



Ce qui différencie le groupe des Légions en revanche, c’est l’usage d’un clavier qui vient parfois faire une apparition pour renforcer l’emphase. Un clavier qui sonne plus Emperor, pour le coup. On lui reprochera d’être un peu bordélique et pas tout à fait carré par moments, mais il apporte un bon supplément d’atmosphères à certains passages sans se faire trop lourdingue ou plombant. Bon point donc, surtout pour moi qui ne suit pas un gros fan de synthés dans le black metal habituellement, exception faite entre autres pour le premier album d’Emperor, mais là … On parle du meilleur album de black jamais composé, ça n’est pas du même niveau.

Ce qui fait plaisir avec Warmoon Lord, c’est la bonne agressivité globale de l’album, l’énergie de tous les instants. Moi qui apprécie de plus en plus les albums courts, j’aime cette vigueur puissante concentrée sur une demi-heure. Les blasts ne se font pas prier pour nous tomber sur la tronche, on ne s’embête pas d’intros à rallonges, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ça n’empêche pas de se poser un peu plus pour créer des ambiances nocturnes et épiques par moment, mais jamais en tirant sur la longueur. « In a Rotting Memories Grave » par exemple, avec ses mélodies très Satanic Warmaster. On arrive à six minutes de chanson, mais sans avoir ce sentiment de lenteur ou de progression laborieuse qui constitue le grand écueil des groupes qui essayent de baver le plus possible pour faire croire qu’ils ne sont pas complétement à sec d’idées. Warmoon Lord ne laisse pas de temps pour s’ennuyer.



Nous non plus, on a pas le temps de s’ennuyer. On a une petite demi-heure devant soi, on écoute Warmoon Lord. Aucun risque de passer un mauvais moment. Un bien bon petit album sorti de nulle part, de la part d’une entité qu’il va falloir suivre. Le potentiel est là, on risque de voir encore plus de bonnes choses arriver de Finlande dans les mois qui viennent !

01. The Tragic Moon (02:54) 02. Obsessing Darkness (06:09) 03. In a Rotting Memories Grave (06:13) 04. Funereal Blood (07:22) 05. Blazing Warrior Soul (07:26) 06. ...and the Black Crows Ate Their Lifeless Bodies (02:04)

Durée : 32:08

