Lorsqu’en janvier 2018, les organisateurs du Kill-Town Death Fest annonçaient durant l’une de leurs publications quotidiennes la participation de Scolex, ma première réaction a probablement dû être quelque chose comme : "Meh", "Connais pas..." et "Ok, ils feront mieux demain". Par conséquent, je n’avais pas du tout prévu d’aller les voir, préférant effectivement mettre à profit ce lapse de temps relativement court pour m’octroyer une pause bien méritée dans un planning on ne peut plus chargé. Mais si vous avez suivi mes pérégrinations à Copenhague en septembre dernier, peut-être vous souvenez-vous que me concernant, Scolex fût pourtant l’une des plus grosses surprises de la journée (au même titre que Necrot). Comme quoi...

Formé en 2010 par Justin Green (ex-Ghoul,) et Erika Osterhout (Abysmal Dimensions, Necrosic, ex-Extremity), Scolex a sorti en 2013 un premier EP autoproduit intitulé Torn From Beyond. Un disque d’une vingtaine de minutes proposé à l’époque en LP et depuis réédité au format cassette. Mis en pause durant quelques années, Scolex a effectivement repris du service courant 2018, s’octroyant dès lors pour ses quelques prestations live les services de Paul Riedl (Blood Incantation, Spectral Voice, Abysmal Dimensions), Chad Gailey (Mortuous, Necrot, Vastum) et Sonny Reinhardt (Necrot, Saviours). Le groupe a également sorti en fin d’année dernière un split en compagnie de Mortuous, confirmant par là même qu’il faudrait probablement compter sur lui dans les prochains mois.



En attendant d’avoir quelque chose de plus frais à se mettre sous la dent, revenons sur ce EP dont la formule, simple comme bonjour, consiste en un Death Metal old school inspiré autant par Autopsy que par Bolt Thrower. Inutile de se voiler la face, la musique de Scolex n’a absolument rien de rafraîchissant. Tout ce qui nous est proposé ici tout au long de ces quatre morceaux nous a déjà été présenté des millions et des millions de fois auparavant par d’autres groupes plus ou moins talentueux et plus ou moins connus. Bref, Torn From Beyond ne réserve aucune véritable surprise et repose donc essentiellement sur la qualité de ses riffs et une certaine dynamique rythmique.

Et pour le coup, le duo s’en sort vraiment pas trop mal. Tout n’est pas parfait (certaines séquences un peu plus génériques que d’autres, quelques riffs un poil moins inspirés...) mais il y a quand même largement de quoi faire à commencer par l’excellent "Dweller Of The Twilight Void" et son riff "va-t-en-guerre" à se taper la tête contre les murs. Une entrée en matière qui d’emblée révèle le goût de Scolex pour les passages lourdingues et crasseux mais aussi pour les accélérations Punk à coup de tchouka-tchouka et autres délices rythmiques de ce genre. C’est d’ailleurs sur cette alternance que sont construit les quatre titres de Torn From Beyond avec selon les compositions une inclinaison parfois plus prononcée que l’autre. Sur le morceau-titre, le groupe la joue par exemple tête dans le guidon avec toujours les mêmes riffs bulldozer que n’auraient pas renié un certain groupe de Coventry. A l’inverse, "Lunar Tomb" donne à entendre un Scolex beaucoup plus poisseux, presque Sludge, avant une dernière partie bien plus musclée. "Infinite Monolith" se joue quant à lui de cette ambivalence en enchaînant ainsi les séquences plus ou moins rapides et plus ou moins lourdes avec toujours un sens du riff particulièrement efficace (cette accélération à 1:57 qui risque d’en exciter plus d’un).



Bref, Scolex ne réinvente rien sur ce premier EP, piochant un peu du côté de chez Autopsy pour cette âpreté et ce goût prononcé pour les changements de rythmes et autres séquences lourdingues mais aussi du côté de chez Bolt Thrower pour ces riffs entre Punk et Metal qui s’imposent sur la face de l’auditeur comme un char sur un champ de bataille. Torn From Beyond se présente ainsi comme une entrée en matière plutôt convaincante. Reste maintenant à voir comment le groupe réussira à transformer l’essai même si les choses semblent plutôt bien partie vu le titre proposé sur le split en compagnie de leurs potes de Mortuous. A suivre donc…

2013 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Scolex

Death Metal - 2010 - Etats-Unis

tracklist 01. Dweller Of The Twilight Void (06:38) 02. Torn From Beyond (03:37) 03. Lunar Tomb (05:18) 04. Infinite Monolith (06:10)

Durée : 21:43

line up Dr. X / Chant, Guitare, Batterie

Erika Osterhout / Basse, Chant

parution 12 Janvier 2013

