Fetid - Sentient Pile Of Amorphous Rot Chronique Sentient Pile Of Amorphous Rot (Démo)

Formé en 2013 à Seattle, Of Corpse décide de changer de patronyme après seulement trois ans d’existence, optant ainsi pour celui de Fetid. Un choix probablement consécutif à l’arrivée de Chelsea Loh (Cauterized) venue remplacer leur premier bassiste et à un déménagement dans la foulé dans la ville de Portland. Evoluant ainsi toujours sous la forme d’un trio, on trouve également au sein de Fetid un certain Jullian Rhea (Cauterized) ainsi que Clyle Lindstrom (Cerebral Rot, Caustic Wound). Ensemble, les Américains vont accoucher en 2017 de leur première démo sous le nom de Fetid.



Intitulée Sentient Pile Of Amorphous Rot, celle-ci sort dans un premier temps via Headsplit Records, label spécialisé dans le format cassette chez qui on trouve une tripotée de groupes tous plus intéressants les uns que les autres (Blaspherian, Cadaveric Incubator, Cemetery Lust, Oxygen Destroyer, Rotted, Sepolcro...). Cette démo sera rééditée quelques mois plus tard en Europe par Extremely Rotten Productions, un autre label spécialisé dans ce format à bande d’un autre temps autour duquel gravite les membres d’Undergang et notamment David Mikkelsen qui en est le fondateur. Début 2018, celle-ci est proposée pour la première fois en vinyle par le label californien Baneful Genesis Records.



Vu le nom du groupe, la gueule du logo et cet artwork signé Chelsea Loh, peu de doutes subsistent quant au contenu de cette première démo qui, sans grande surprise, verse du côté d’un Death Metal putride et dégoulinant comme on l’aime. Quatre morceaux aux titres particulièrement évocateurs ("Rotted", "Coalescing Decay", "Foul Remnants" et "Casket Maggot") dont le champ lexical, aussi limité et convenu soit-il, promet néanmoins de belles histoires de tripailles à l’air et autres douceurs de ce genre pour peu que vous soyez sensibles à ce genre de thèmes un peu surannés et ô combien imagés.

On est en tout cas très vite plongé dans l’ambiance grâce à une production particulièrement dépouillée et abrasive qui va mettre l’accent sur le caractère dégoulinant des compositions de Fetid plutôt que sur une quelconque lisibilité. L’ensemble respire en tout cas l’authenticité tout en catapultant l’auditeur tente ans en arrière, au temps de ces démos un brin approximatives et aux charmes désuets. Basse qui sature et dégueule à peu près partout, growl des cavernes plutôt linéaire et sans aucune finesse, batterie hyper sèche qui claque les tympans, guitares rugueuses aux riffs baveux, le tout servi avec un brin d’opacité et un manque flagrant d’équilibre.

Une production qui va donc servir un Death Metal old school largement inspiré par la scène américaine de la fin des années 80 et du début des années 90 avec notamment en ligne de mire des groupes comme Autopsy, Incantation ou Rottrevore. Car on retrouve effectivement chez Fetid tout ce qui fait le charme de ces quelques formations bien connues des amateurs du genre. Le groove putride de Rottrevore, la noirceur profonde et cet amour pour les mid-tempo écrasants d’Incantation et l’urgence Punk d’Autopsy. Certes, le trio se repose sur des standards éprouvés de longue date mais sa formule n’en demeure pas moins extrêmement efficace et convaincante.

Là où Fetid tire son épingle du jeu c’est dans sa gestion du rythme. Le trio se fait ainsi un malin plaisir à changer de cadences, passant de séquences lourdes aux atmosphères poisseuses et collantes ("Rotted" à 3:06) à des passages explosifs beaucoup plus soutenus à la limite du Grindcore (les dernières secondes de "Rotted", "Coalescing Decay" à 3:37) voir quelques moments au groove insolent (les débuts de "Rotted", "Coalescing Decay", "Foul Remnants", "Casket Maggot" à 1:39). Une ambivalence qui donne le sentiment d’être face à un groupe un petit peu schizophrène mais qui a le mérite d’apporter pas mal de relief à l’ensemble et de varier ainsi les plaisirs. D’autant que les riffs ne manquent pas d’aplomb. Sombres et menaçants, ils visent malgré une relative simplicité une efficacité maximum très vite démontrée.



Décidément en pleine forme, la jeune garde américaine continue d’afficher les signes d’une santé exceptionnelle sans pour autant changer quoi que ce soit aux règles du jeu. Cette première démo donne en tout cas à ceux qui poseront leur oreilles dessus des signes encourageants pour la suite qui, on l’imagine, ne devrait pas trop tarder. En attendant, si cette vague de Death Metal à l’ancienne perpétrée par de jeunes groupes tels que Mortuous, Superstition, Scorched, Extremity, Caustic Wound, Ossuarium, Mortiferum, Cerebral Rot, Scolex et compagnie vous excite au plus haut point, alors je vous conseille de ne pas faire l’impasse sur Fetid. Certes, quatre titres c’est toujours un peu court mais ces derniers en valent vraiment la peine.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Headsplit Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fetid

Death Metal - Etats-Unis

écoutez Rotted

Coalescing Decay

Foul Remnants

Casket Maggot

tracklist 01. Rotted (05:38) 02. Coalescing Decay (05:14) 03. Foul Remnants (04:21) 04. Casket Maggot (04:50)

Durée : 20:03

line up Clyle Lindstrom / Chant, Guitare

Chelsea Loh / Basse

Jullian Rhea / Chant, Batterie

parution 1 Mars 2017

Essayez aussi Funebrarum

The Sleep Of Morbid Dreams

2009 - Cyclone Empire Records Obliteration

Black Death Horizon

2013 - Indie Recordings Bölzer

Aura (EP)

2013 - Iron Bonehead Productions General Surgery

Necrology (Rééd.)

2011 - Relapse Records Disfigured

Blistering Of The Mouth

2008 - Comatose Music