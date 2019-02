Lykaionas - The Diabolical Manifesto Chronique The Diabolical Manifesto

Cette pochette ne m’a pas convaincu, mais alors la musique, oui, totalement. LYKAIONAS avait déjà glané un bon paquet de curieux suite à un premier album en 2016 chez notre ami de Hass Weg (il en reste encore quelques exemplaires d’ailleurs), il est prêt à en conquérir beaucoup d’autres maintenant. Car en deux ans, le groupe grec n’a pas chômé et il revient en force, désormais chez le label brésilien Hammer of Damnation.



Ce qui me plaît chez lui ? C’est simple, il fait une musique d’une efficacité terrifiante, avec des compositions qui me parlent tellement que j’ai trouvé The Diabolical Manifesto l’album idéal pour présenter le black metal à un novice. Bien sûr, on a toujours envie de faire écouter en priorité les classiques, mais bon, c’est aussi un plus de montrer que ce style est toujours vivace, en choisissant des formations actuelles. Alors c’est vrai que Melanaegis (instruments) et Porphyrion (chant) n’inventent pas grand-chose, mais ils savent appliquer les codes du black avec autant de ferveur, d’énergie et de talent que beaucoup de modèles.



Sur les cinq pistes, les trois premières viennent montrer très clairement ce qu’est notre style de metal préféré. Incisif. Puissant. Impitoyable. Entrainant. Burné. Et parsemé de mélodies surnaturelles qui rendent fort. Oui, on devient très fort en écoutant « The Chalice of Sin », « Ravens of the Burning God » et « The Serpent Gate of Lamashtu ». Un peu comme avec du DISSECTION, c’est vrai. Mais avec un côté occulte un peu plus poussé par contre. Ça fait le ménage. Mais, effectivement, avec un manque d’originalité qui pourrait frustrer ceux qui attendent de chaque groupe une personnalité forte. L’impossible quoi…



Quoique… Parce que sur les quatrième et cinquième pistes, il y a un petit plus qui fait subitement bondir l’album encore plus haut. « A Cosmic Invocation to the Black Abyss » est un morceau impressionnant. Il commence comme les autres. Sur les chapeaux de roue. On se fait bouillaver grave la face pendant 5 minutes. Mais vraiment bouillaver, à tel point que je vais l’écrire avec plus de « l » : bouilllllllllaver. On trouve plus ses dents à leur place. Et là, quand on pense que le morceau ne changera plus, il y a un cri bestial du chanteur et un synthé qui vient poser une nappe inquiétante en fond. Mais avec toujours la batterie et la guitare en version excitée ! Et la guitare, elle te sort une mélodie… Pfff, avec un petit larsen qui te finish. J’adore cette piste. Mais au point où après, quand je réécoute les autres, je les trouve fades malgré les louanges faites plus haut. 8 minutes parfaites !



« Necromanteion » fait aussi appel au clavier, mais c’est moins ultime. Employé pour un break mystique et inquiétant. Plus classique en quelque sorte. Mais lui aussi on le réécoute encore et encore avec plaisir.

Du coup, LYKAIONAS sort un album qui m’a surpris, convaincu et même violemment botté le cul. J’aurais dû m’y attendre en sachant que Porphyron est aussi actif chez KAWIR et NERGAL, mais c’est encore dans un style différent. Je conseille !

2018 - Hammer Of Damnation Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Lykaionas

Black Metal - 2009 - Grèce

écoutez Ecoute intégrale

The Serpent Gate of Lamashtu

tracklist 01. The Chalice of Sin 02. Ravens of the Burning God 03. The Serpent Gate of Lamashtu 04. A Cosmic Invocation to the Black Abyss 05. Necromanteion

Durée : 41:02

parution 30 Juillet 2018

