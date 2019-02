Fange - Punir Chronique Punir





Crade, Fange l’a toujours été… Mais l’est plus que jamais sur Punir. Suivant la même règle que ses prédécesseurs, ce nouvel album peut se voir comme une nouvelle évolution du son des Français qui, après le sado-maso



Sauf que Fange ne fait plus désormais uniquement dans l’étal du boucher-charcutier au bord du dépôt de bilan. Autant de personnalité, autant d’amour des décibels, ne peuvent se contenter d’un plancher, de quatre murs et d’un plafond. Punir s’attaque au monde et, pour se faire, utilise le meilleur moyen de parvenir à son but : le death metal, ici transformé pour s’accomplir dans la main du mutant. Dès « Ceinturon », la sensation visqueuse et organique propre au genre dans ce qu’il peut avoir de plus dépravé se retrouve, habillant l’ensemble de son carnage, dévoilant sa face nécrosée lors d’instants choisis (« Les Boyaux de La Princesse » ; « Second Soleil »). Un mariage qui est comme une évidence, tant le groupe flirtait à coup d’œillades répétées avec lui lors de ses précédents méfaits.



Ce qui fait qu’à la longue liste des parentés auprès desquelles on aime les rapprocher – Swans, Leviathan, Cult of Occult, Toadliquor, Abscess, Entombed, Celtic Frost, Sutcliffe Jügend… –, on préférera désormais les inscrire sur le post-it des groupes qui ne sont pas autres qu’eux-mêmes, mélangeant leurs obsessions (qu’ils ont multiples et immorales, bonne lecture) dans un univers vécu aux travers de leurs yeux rouges. Une originalité qui pourtant donne envie de rattacher les Français à des courants esthétiques plus que des styles musicaux, à commencer par les tribus de Métal Hurlant, leurs histoires fantasma-goriques, leurs cases bordéliques, leur imagerie où le vert cadavre-bouteille se mêle au rouge brunâtre contre un noir englobant l’ensemble. Une atmosphère fictionnelle, et cependant française, terne, où la déroute au sein d’une terre alien se vit à coup de schlass.



2019 - Throatruiner Records Sludge / Death Metal / Noise Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8/10

Sludge / Death Metal / Noise - 2013 - France

A paraître le 1 Mars 2019

écoutez Ceinturon

Chien De Sang

Les Boyaux De La Princesse

Opinel

Il Reconnaîtra Les Siens

Maintien De L'Ordre

Second Soleil

tracklist 01. Ceinturon 02. Chien De Sang 03. Les Boyaux De La Princesse 04. Opinel 05. Il Reconnaître Les Siens 06. Maintien De L’Ordre 07. Second Soleil

Durée : 37 minutes 37 secondes

line up Benjamin Moreau / Guitare, Voix, Bruits

Jean-Baptiste Lévêque / Voix, Bruits

Matthias Jungbluth / Voix

Antoine Perron / Basse, Bruits, Voix

Alexandre Jadi / Batterie

