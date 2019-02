Antiquus Scriptum - Ahbra Khadabra Chronique Ahbra Khadabra

ANTIQUUS SCRIPTUM, j’adore la démarche, je déteste les trois quarts des morceaux. On fait comment ? Bah on met une mauvaise note, et encore plus à cet album qui montre un peu le meilleur et surtout le pire de ce que le Portugais sait faire.



Cela fait 20 ans qu’il nous martyrise les oreilles, même si une pause de 6 années avait été marquée entre le premier (2002) et le deuxième album (2008). Et alors que les plus barrés des barrés ont tendance à s’assagir au fil du temps, ce n’est pas le cas de Sacerdo Magus. 43 ans, toutes ses dents, pas toute sa tête. Mais vraiment pas. C’est même magique qu’il soit parvenu à trouver des comparses pour accompagner ses délires. Magique ! Sûrement grace au titre de l’album : Ahbra Khadabra. Et il y a carrément un paquet d’invités ! Bon, la plupart viennent de son équipe habituelle, mais considérée comme es musiciens de session... Le partenaire de longtemps, l’ami Paulo Vieira, qui a fêté ses 50 ans l’année dernière, et qui se cache sous le pseudo de Nyx Sludgeweller pour quelques parties de guitare. Ricardo Vieira, présent lui aussi depuis 2000 prête sa batterie et sa « guitare portugaise ». Et Helskir est lui aussi de retour, juste pour poser du clavier sur une piste. Alors le seul nouveau venu est finalement Flavio Lino, chanteur de DEADLYFORCE, le groupe Heavy inconnu qui a un EP sorti en 2014 à son actif, mais qui a aussi officié pour le Metal progressif de LIGHTBORN.



Alors... Comment parler avec justesse de ce que contient un album de ANTIQUUS SCRIPTUM. On le classe dans le black metal, mais c’est une petite portion seulement de ce qu’il propose. Celle que j’aime. D’autant qu’il propose une sorte de black viking déglingué, avec une voix monstrueuse au possible, laide à s’en arracher les oreilles. Mais c’est assez torturé pour m’interpeller, me parler même. Ici, c’est le cas sur « The Mirror's Magic Sights », et « … Lágrymas & Negra Philosophia, no meu Phantasmagórico Labyrintho Theatral…». Deux pistes sur 13 !? Attends, je recompte. Une. Plus une. Bah oui, deux ! Le reste c’est, hum, différent.



Et je dis « différent », mais le vrai terme c’est parfois « WTF » ! Moi qui n’utilise jamais cette expression, je n’ai pas le choix à l’écoute de certains passages ! Bon, passe encore l’introduction « Epicus Maximus - IX Symphony (Excertos) - Prelúdio » et ses ambiances opéra, parce que c’est effectivement une introduction, et que c’est assez fréquent d’avoir des instrumentaux du style dans le black. Mais alors… la troisième piste d’abord ! De la techno. Oui ! De la techno, le black viking du morceau d’avant laisse place à une piste de club bien pourrave. Le titre donnait le ton : « Jardim Celeste (TeknoAXE ; Passaggio I) ». Et sourions toutes dents dehors, la dernière piste est un retour de TeknoAXE pour une piste cachée après la douzième qui était une minute de silence. Une minute de silence pour nous offrir de la techno. Au secours !



À côté de ces sonorités dégueulasses j’aurais presque envie d’aimer les intermèdes pourtant peu reluisants comme « Secretum Templi (Passando o Portal Abracadábrico ; Intermezzo II) » et ses ambiances Disney, les 29 secondes de « Evolve - Nocte Mysterium Regni ; Melodramma III) » qui pourraient former la version courte de la BO d’un thriller russe, la minute ambiant à sirène agaçante de « Skruzos (The Skull Crusher ; Decrescendo IV) » ou encore l’outro au piano de « Perfume Secrets (The Lost Words...) - Epílogo».



Toutes ces merdes accolées, on arrive déjà à 10 pistes présentés ! 2 morceaux black, 2 teknoAXE, 1 silence, et 5 intro/intermède/outro… Les trois pistes restantes sont des reprises. Et purée… Elles viennent d’une autre planète elles-aussi. Vous connaissez bien entendu CANDLEMASS. Bon, à la base j’ai déjà du mal avec le groupe suédois. Mais là, entendre ANTIQUUS SCRIPTUM faire une version de « Seven Silver Keys » hyper proche de l’originale, avec la belle voix à la Dickinson de Flavio Lino, ça m’a tué. Pourquoi faire ça ? « POURQUOI » crie le Cyprien caché en moi ! Et placé en plein milieu en 6ème position… Pour l’hommage à CANDLEMASS ? Pour montrer l’amitié avec le chanteur de DEADLYFORCE ? Deuxième cover : RADIO MACAU. N’étant pas spécialisé dans le rock portugais, je ne connaissais pas. Je suis allé découvrir. Voix féminine, tempo tape du pied. Monsieur ANTIQUUS SCRIPTUM devait écouter dans sa jeunesse et il a voulu nous faire partager ses souvenirs… Super… Dernière reprise : « Russians » de STING, avec en guest Donald TRUMP et ses « America First »… Une des reprises les plus douloureuses, mais aussi du coup les plus intrigantes jamais entendues. Le choix du timbre pour l’interpréter est un mystère, une horreur absolue. C’est comme quand on a une chaussette qui pue tellement qu’on ne s’empêche plus de la sentir encore une fois. Et on ne sait pas non plus ce qui nous pousse à vouloir la faire sentir à quelqu’un d’autre. C’est terrifiant !!!



Quelle catastrophe ! J’adore les risques qui sont pris. Voilà quelqu’un qui fait exactement ce qu’il veut dans la totale liberté. Mais quelle horreur ! Je ne sais toujours pas si je regrette mon achat tellement il y a du level dans la misérabilité et la malaisance de l’ensemble… Un 7ème album encore plus WTF que les précédents !

2019 - Soundage Productions Black etc... notes Chroniqueur : 2.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Antiquus Scriptum

Black etc... - 1998 - Portugal

écoutez … Lágrymas & Negra Philosophia, no meu Phantasmagórico Labyrintho Theatral…

Seven Silver Keys (Candlemass cover)

tracklist 01. Epicus Maximus - IX Symphony (Excertos) - Prelúdio 02. The Mirror's Magic Sights 03. Jardim Celeste (TeknoAXE ; Passaggio I) 04. … Lágrymas & Negra Philosophia, no meu Phantasmagórico Labyrintho Theatral… 05. Secretum Templi (Passando o Portal Abracadábrico ; Intermezzo II) 06. Seven Silver Keys (Candlemass cover) 07. Evolve - Nocte Mysterium Regni ; Melodramma III) 08. A Luz Azul (Rádio Macau cover) 09. Skruzos (The Skull Crusher ; Decrescendo IV) 10. Russians (Sting cover) 11. Perfume Secrets (The Lost Words...) - Epílogo 12. (Silence) 13. Hidden Track (TeknoAXE)

Durée : 50:18

parution 15 Janvier 2019

thrashothèque 1 personne possède cet album

