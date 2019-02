Obskuritatem - Vampirska Kakofonija Chronique Vampirska Kakofonija (Démo)

Na Tronu Smrti (vendue à prix d’or sur Discogs). Enfin presque tous puisque la démo Vampirska Kakofonija sortie en 2016 n’y figure pas. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que celle-ci a été rééditée par GoatowaRex (d’abord en LP puis en CD) avec en guise de bonus quelques titres inédits portant ainsi le nombre de titres à huit plutôt que trois.



One-man band originaire de Bosnie-Herzégovine, Obskuritatem cultive comme on l’a déjà vu un intérêt tout particulier pour l’art du mystère. On ne sait donc pas grand-chose du groupe si ce n’est qu’il fait partie avec quelques autres du Black Plague Circle. Un regroupement de formations versées dans l’art noir le primitif qui soit. Amateurs de productions léchées, de guitares correctement accordées et d’atmosphères lumineuses, passez donc immédiatement votre chemin…



Sans surprise, on retrouve exactement les mêmes symptômes que sur le très bon

Ajoutés dès la première édition vinyle faite par GoatowaRex courant 2017, les cinq titres suivants jouent plus ou moins sur le même tableau avec une fois encore beaucoup de passages répétés ad-nauseam comme sur "Vječna Tišina" ou l’imprononçable "Crna Noć, A Još Crnja Jama" et son riff principal me rappelant probablement pour des histories de cadences le titre "Kashmir" de Led Zeppelin... Toutefois, les accélérations sont bien plus nombreuses sur ces quelques titres et viennent ainsi apporter du rythme à l’ensemble, permettant alors de sortir un peu de cette léthargie contemplative des débuts ("Vampir", la deuxième partie de "Crna Noć, A Još Crnja Jama ", le très Punk "Lov" ou encore "Kada Đavo Po Svoje Dođe" qui se joue un peu des deux). Dans tous les cas, une atmosphère abrasive et cryptique perdure tout au long de ces quarante-trois minutes peut-être moins intenses qu’à l’accoutumé mais tout de même toujours autant chargées en souffre.



2016 - Black Gangrene Productions

2018 - GoatowaRex Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

formats K7 / 2016 - Black Gangrene Productions

CD, Vinyl / 2018 - GoatowaRex

tracklist 01. Vampirska Kakofonija (02:37) 02. Trulež, Govno, Nihil (06:09) 03. Siktanje Vatre (05:34) 04. Vampir (07:06) 05. Vječna Tišina (04:51) 06. Crna Noć, A Još Crnja Jama (04:51) 07. Lov (06:03) 08. Kada Đavo Po Svoje Dođe (06:01)

Durée : 43:12

parution 3 Juin 2016

