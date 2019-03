Disburial - Dawn Of Ancient Horrors Chronique Dawn Of Ancient Horrors (EP)

Voilà le genre de message que l’on trouve sur la page Bandcamp des Équatoriens de Disburial. Une mise en garde qui en dit long sur les intentions du groupe et les moyens mis en œuvres pour y parvenir. Formé en 2018 à Quito, petite ville d’environ deux millions d’habitants située à plus de 2800 mètres d’altitude, Disburial a sorti en décembre dernier son tout premier EP intitulée Dawn Of Ancient Horrors. Bien évidemment disponible sur sa propre page Bandcamp, ce EP a également été pressé au format cassette par le label Sounds Of Satan Productions, propriété du productif Satanic Warlord aka Louis opérant ici derrière les fûts (ainsi que dans une tripotée d’autres groupes plus ou moins fameux).



Bon, autant vous le dire tout de suite, EP oblige il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ici puisque Dawn Of Ancient Horrors fait clairement office de simple amuse-bouche. Trois titres balancés en moins de vingt minutes, ce n’est pas avec ça que l’on ira s’étouffer. Par contre, il y a fort à parier que Disburial réussisse à susciter parmi les amateurs de Death Metal old school un intérêt non-dissimulé, surtout si vous êtes clients d’Autopsy à qui les Équatoriens rendent ici indirectement hommage.

Ce qui saute ainsi aux oreilles lors des premières écoutes c’est le poids évident des influences Punk que l’on ressent tout au long de ces trois morceaux. Et c’est effectivement là-dessus que se rejoignent Disburial et Autopsy, un amour viscéral pour les riffs Death Metal à la fibre Punk cradingue plus qu’évidente, pour une batterie aux abois capable d’enchaîner les tchouka-tchouka, d-beat et autres séquences de blasts à se taper la tête contre les murs mais également de vous écraser le visage à coup de passages beaucoup plus lourdingues. Même le chant glaireux d’Héctor Ñacato aka Rhan Tegoth rappelle dans ses intonations celui de Chris Reifert. Un mimétisme que les Sud-Américains ont poussé jusque dans la production abrasive et plutôt dépouillée qui rappelle évidemment les premiers albums du groupe californiens et plus généralement cette époque bénie de Satan qu’est la fin des années 80.



Si on repassera pour ce qui est de l’originalité, on restera cependant pour la qualité plutôt évidente de ces trois compositions qui mêlent tour à tour les éléments décrits plus haut. Une succession de séquences plus ou moins rapides qui vont faire de Dawn Of Ancient Horrors un EP bien cadencé et équilibré. D’autant plus que les trois titres proposés ici par Disburial ont tout de même tendance à s’étendre sur plusieurs minutes. Heureusement, malgré leur relative simplicité, les riffs suffisent presque à convaincre, possédant ce qu’il faut afin d’embarquer l’auditeur dans cette démonstration de Death Metal à l’ancienne (le riff d’ouverture de "Dawn Of Ancient Horrors" qui rappelle étrangement celui de "Twisted Mass Of Burnt Decay", celui à trois note qui arrive juste après et qui donne envie de taper du pied tout en hochant la tête avec vigueur, le riff rampant et sombre de "Into The Ossuarium" puis celui qui arrive lorsque la batterie s’affole le temps d’une séquence ultra entraînante...) avec, pour aérer le tout quelques solos toujours bien sentis au feeling résolument old school. La base en quelque sorte…



Vous l’aurez aisément compris, n’espérez pas trouver ici de quoi satisfaire vos envies de fraîcheur tant ce que propose Disburial est ancré dans une époque bien définie elle-même marquée par un groupe en particulier. Si vous n’êtes donc pas spécialement client de ce qu’a pu produire Autopsy tout au long de sa carrière, mieux vaudrait passer votre chemin dans la mesure où les Sud-Américains n’ont pas grand-chose d’autre à offrir d’autre qu’une relecture de ce que les Californiens pouvaient proposer à l’époque de Severed Survival ou Mental Funeral. Si à l’inverse vous êtes ok avec l’idée d’avoir à écouter un groupe aux ambitions limités mais à l’efficacité avérée, Dawn Of Ancient Horrors promet de vous faire passer quelques bons moments.

