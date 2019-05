Mavorim - Der König Ist Tot Chronique Der König Ist Tot (EP)

Der König Ist Tot paru quelques jours seulement avant Silent Leges Inter Arma.



Ce EP d’une durée peu excessive (un peu plus de seize minutes) propose cinq nouveaux morceaux ne figurant ni sur la démo de 2016 ni sur l’album alors à venir. Mais de ces cinq titres nous n’en retiendrons finalement que deux puisque "Weisheit Und Kraft", "Jagd" et "Monolith", ne sont qu’introduction, interlude et conclusion n’excédant pas les deux minutes (et encore, je suis large en disant cela). Des pistes loin d’être désagréables grâce à ces sonorités électroniques toutes en rondeurs qui ne sont pas sans rappeler ce que l’on peut trouver chez Summoning ("Weisheit Und Kraft" et "Jagd") Mesarthim et Antimateria ("Monolith").



Der König Ist Tot débute ainsi véritablement avec le titre "Das Alte Blut". Un morceau marqué par un riff mélodique et épique joué et décliné par P. tout au long de ces six minutes. Simple dans sa confection ainsi que dans son exécution, ce morceau n’en revêt pas moins un caractère marquant grâce à cette mélodie principale particulièrement entêtante qui ne va alors plus nous quitter. De la même manière, ce refrain et ces chœurs pour le moins fédérateurs participent également à rendre "Das Alte Blut" extrêmement efficace malgré la relative simplicité du morceau. Un morceau qui va évoluer rythmiquement à mesure qu’il progresse dans le temps, proposant ainsi un enchaînement de séquences allant du tchouka-tchouka aux blasts sans oublier quelques moments de retenu bienvenues.



"Der König Ist Tot" ne va pas jouer autant la carte de l’affect, préférant opter dans un premier temps pour une approche plus directe et frontale. Une fois de plus très classique, on sent ici encore le poids des influences d’Absurd sur le Black Metal de Mavorim. Une musique froide et revancharde, empreinte de nostalgie et toujours autant marquée par ces petites mélodies entêtantes (notamment sur la dernière partie du morceau) et ces rythmiques haletantes héritées de la scène Punk. Là encore, il n’y a rien de bien sorcier ni de novateur dans ce que propose ici le one-man band mais si on est quelque peu sensible aux charmes (musicalement parlant j’entends) des sulfureux allemands alors Mavorim possède effectivement de sérieux atouts pour vous séduire.



2018 - Purity Through Fire Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mavorim

Black Metal - 2014 - Allemagne

écoutez Weisheit und Kraft

Das alte Blut

Jagd

Der König ist tot

Monolith

tracklist 01. Weisheit Und Kraft (01:39) 02. Das Alte Blut (05:46) 03. Jagd (01:27) 04. Der König Ist Tot (06:03) 05. Monolith (01:37)

Durée : 16:32

line up P. / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 7 Décembre 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

