Gutless - Mass Extinction

Nouveau venu sur le devant de la scène australienne, Gutless nous arrive tout droit de Melbourne où il a vu le jour l’année dernière à l’initiative de trois anciens membres de Sewercide (dont deux jouent également dans Vile Apparition). Évoluant sur la base d’un trio, le groupe s’est très vite attelé à la composition de sa première sortie, une démo intitulée Mass Extinction parue en décembre dernier au seul format numérique. Heureusement ces cinq titres n’ont pas manqué d’intéresser le label américain Maggot Stomp Records qui en est aujourd’hui à sa deuxième fournée de cassettes ainsi que le label mexicain Chaos Records (Cenotaph, Eskhaton, Pyre, Question...) qui proposera quant à lui à partir du mois prochain une version CD sur laquelle je compte bien évidemment mettre mes mains.



Cinq titres pour un petit peu moins de dix-sept minutes au compteur, nous sommes bien dans le cadre d’une démo tout ce qu’il y a de plus classique. Et sans surprise, il en va plutôt de même de son contenu qui s’inscrit dans le registre d’un Death Metal sombre et particulièrement agressif qui, s’il n’a pas pour mission de transcender le genre ni de bousculer les codes en vigueur dans le milieu, a pour lui une force de persuasion particulièrement élevée. Car en effet comment ne pas céder face aux assauts quasi ininterrompus que nous inflige ici Gutless dans cette démonstration de force absolument impitoyable ?



On pourrait bien évidemment disserter autant que l’on veut sur un éventuel manque d’originalité dont pourrait faire preuve ici les Australiens mais ce serait manquer l’essentiel, à savoir la qualité de ces quelques compositions et surtout l’extrême efficacité qui s’en dégage à chaque seconde. Vous aimez vous faire botter l’arrière-train et transpirer à grosses gouttes ? Gutless s’en chargera avec grand plaisir pendant ce gros quart d’heure particulièrement musclé.

Car ce qui fait la force des Australiens c’est principalement leur force de frappe. Grâce à des morceaux relativement courts qui ne se perdent pas en chemin (trois minutes de moyenne), les Australiens tapent fort et cela de manière quasi-continue. On trouve bien évidemment quelques séquences davantage sur la retenue (l’introduction tout en riff de "Brutalized Into Submission", la célèbre citation de Richard Kuklinski, "Assassin?... That sounds so exotic... I was just a murderer", en guise de préambule à "Evil Incarnate", "Boiled Alive" et ses passages plein de groove qui en font un titre tout en nuances ainsi que quelques autres encore) mais il est clair qu’Ollie Ballantyne passe ici l’essentiel de son temps à buriner ses fûts et ses cymbales avec la plus grande des convictions. Des attaques soutenues (du blasts et du tchouka-tchouka en veux-tu en voilà !) marquées par un riffing particulièrement sombre et menaçant qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Incantation. On retrouve en effet cette même lourdeur (même quand les riffs fusent), ces mêmes atmosphères blasphématoires et fuligineuses, ces même fulgurances aiguës diaboliques, cette même intensité... Bref, Tom Caldwell connait lui aussi très bien la chanson, enchaînant les riffs malfaisants avec une aisance plaçant Mass Extinction comme l’une des meilleures démos de l’année dernière. En parallèle, c’est aussi lui qui pousse la chansonnette de son growl tout aussi guttural que celui de monsieur McEntee. Une voix profonde aux variations quasi-inexistantes mais ayant cette faculté de vous entraîner six pieds sous terre.



Difficile donc de ne pas se montrer enthousiaste à l’écoute de ce qui n‘est pourtant qu’une simple petite démo d’un peu plus de quinze minutes. Néanmoins, comment ne pas l’être face à des morceaux aussi redoutables et efficaces que ceux proposés aujourd’hui par Gutless ? Il n’y a maintenant plus qu’à espérer que le groupe garde le cap et nous reviennent dans les prochains mois avec, on l’espère, un premier album du même acabit. Pour ma part, j’ai déjà hâte !

