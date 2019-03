Hexvessel - All Tree Chronique All Tree

Comme beaucoup de passionnés de black metal, votre serviteur est un fervent amateur de musique folk et traditionnelle. Et comme votre serviteur est également une personne remarquable dotée d’une admirable ouverture d’esprit musicale, il se troue qu’il est aussi très fan de vieux rock 60’ ou 70’, qui justement se faisait parfois un plaisir de mélanger mélodies et instruments folkloriques avec de la saturation de guitare réconfortante et de la basse ronronnante. C’est un univers bien particulier, entre psychédélisme, mélancolie folklorique, mélodies dansantes et nostalgie romantique tournée vers le passé légendaire. Une belle illustration de ce petit monde se trouve dans le film culte « The Wicker Man », à regarder absolument. On en recommande d’ailleurs l’OST, et on conseillera aussi d’aller écouter Jethro Tull, qui aurait sans problème pu être chargé des musiques du film.



Voilà, maintenant vous extrayez à la presseuse toutes les influences citées dans le paragraphe ci-dessus, et vous avez Hexvessel. Un musicien central qui vient du black metal, et qui s’est fait une cure intensive de psychédélisme et de douceur folk des années 70’ puis s’est mis à un genre de rock prog psychédélique qui sent fort la forêt et le folklore des temps anciens. Hexvessel sort donc son cinquième album All Tree, avec une bien jolie pochette.



L’album est une longue plongée dans un monde boisé, un peu magique sans donner dans la fantasy pure, doucement pastel, avec de belles ambiances passéistes portées par des cordes frottées et des instruments à vents tout en délicatesse qui transportent immédiatement. La base de la musique du groupe reste la guitare acoustique, qui sous-tend toutes les compositions ave des arpèges lancinants toujours un peu mélancoliques, parfois plus franchement déchirants, souvent réconfortants. Le chant, très pur, survole les chansons avec légèreté, sans jamais vraiment s’appesantir, mais sans jamais se faire indispensable non plus. C’est juste, parfois inspiré, mais je ne trouve pas que les lignes vocales n’apportent réellement quelque chose. Elles ne sont pas désagréables, mais honnêtement, un album entièrement instrumental ne m’aurait pas dérangé plus que ça.



Alors parfois, on se rappelle qu’on a l’étiquette « rock folk psychédélique », et on sort un peu la guitare électrique saturée. Les mélodies très typés 70’ sont de sortie, avec ce son très travaillé qui fleure bon l’époque révolue qui aura donné lieu à un héritage musical inépuisable. Et parfois, on décide carrément de danser la gigue dans la clairière, avec une « Wilderness Spirit » bien entraînante qui pour une fois apporte des lignes de chant vraiment prenantes. On se trémousse bien, ça fait plaisir ! Surtout que l’album, s’il s’apparente à une ballade en forêt moitié hippie moitié druidique, reste plutôt dans la langueur et le calme un peu assombri par la nostalgie. Ça n’est jamais vraiment dépressif, mais c’est doucement tristounet. Tenez, « Otherworld Envoy », c’est pas chagrin ça, peut-être ? Et la très belle finale « Closing Circles », ça fait pas une petite fêlure au cœur ?



Il n’y a pas mille choses à dire sur All Tree. C’est un bon album, bien composé, souvent très plaisant, mais qui manque d’une petite étincelle supplémentaire pour devenir vraiment magique. De toute façon, je pense qu’Hexvessel est typiquement le groupe qui parle ou qui rebute totalement. Les amateurs d’ambiances forestières qui auraient aimé connaître les années 60’ vont très probablement aimer ce disque, ceux à qui la folk donne des calculs rénaux vont très certainement l’envoyer balader après une piste. Du coup, cette chronique a surtout vocation à faire découvrir Hexvessel aux amateurs du style qui ne connaissent pas encore le groupe. Penchez-vous là-dessus, ça vaut vraiment le coup si vous aimez l’odeur de l’humus, les fougères, les troncs mousseux et les gentils trips entre chevelus en pattes d’éléphant.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Century Media Records Rock folk psychédélique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (9) 7.92/10

plus d'infos sur Hexvessel

Rock folk psychédélique - 2009 - Finlande

écoutez Old Tree

tracklist 01. Blessing 02. Son Of The Sky 03. Old Tree 04. Changeling 05. Ancient Astronaut 06. Visions Of A.O.S. 07. A Sylvan Sign 08. Wilderness Spirit 09. Otherworld Envoy 10. Birthmark 11. Journey To Carnac 12. Liminal Night 13. Closing Circles

Durée : 45min 58