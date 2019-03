Sznur - Sznur Chronique Sznur

La scène polonaise est riche. Tout le monde le sait. Et parmi les groupes qui sont moins cités mais qui ont pourtant une longévité exemplaire, il y a MOONTOWER. Plus de 20 ans d’existence pour ces fiers représentants du BM pur et dur. Les amateurs de black sans fioriture, bien tranchant et bien froid, doivent apprécier. SZNUR est une nouvelle formation qui a été créée en 2017 par l’un des membres de MOONTOWER. Seth a eu envie de parcourir une autre voie des enfers, et c’est ainsi seul qu’il s’est lancé dans ce projet. Et il a choisi le nom SZNUR, dont le sens est assez évocateur, puisqu’il signifie « corde », en polonais. D’où la corde dans le logo !



Mais il ne faudra pas se laisser avoir par ce nom, qui pourrait faire croire que l’ambiance est à la dépression. Du côté des paroles, je n’en sais trop rien puisque tout est en polonais, mais les ambiances créées durant ces 38 minutes sont plus démoniaques et malsaines que pleureuses ou plaintives. Cette corde ne semble pas destinée à soi-même, mais plutôt à celui qui est en face de nous. Car c’est une évidence, la musique est bien l’œuvre de Satan. Mais pas un Satan surexcité qui trucide à tours de bras. C’est un Satan qui distribue sa parole occulte venimeuse. Les morceaux de l’opus ne sont pas vraiment agressifs ou ultra sombres, mais ils ont les ingrédients des Enfers. Les instruments sont réglés sur les notes maléfiques, avec des mélodies qui font le minimum et instaurent surtout une impression gluante et rampante. Les vocaux sont bien rauques, et ils déclament plus qu’ils ne hurlent, avec un timbre et une intonation très proches à ceux Xaos Oblivion, lui aussi polonais et connu pour toute une ribambelle de groupes, dont SYTRIS et DEMONIC SLAUGHTER.



SZNUR arrive à hypnotiser l’auditeur avec cette musique principalement nonchalante mais profondément démoniaque. Il ne le rendra pas fou, il ne le bouleversera pas non plus des masses, mais il saura lui parler et lui faire voir une partie des Ténèbres. C'est pesant, c'est satanique, c'est lourd.

