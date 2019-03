Cirith Ungol - Witch's Game Chronique Witch's Game (Single)

Selon mon habitude, je ne vais pas te faire l’insulte de te présenter Cirith Ungol. Surtout à toi, l’amateur de vieux heavy, de vieux doom, à qui on n’apprend plus à faire la grimace. Formé en 1972, le combo américain a connu une belle traversée du désert, dès 1991 après Paradise Lost, de près de… 27 ans. Witch's Game n’est pas leur nouvel album mais juste un single d’un peu plus de 8 minutes. C’est qu’il faut marcher longtemps et fort dans le désert… et que cela puise dans les réserves…



Cirith Ungol – nom emprunté à Tolkien – n’a pas modifié la recette qui lui a donné ses lettres de noblesse, soit cet habile mélange entre un heavy vieille cuvée NWOBHM (Iron Maiden en tête, un peu le Priest) et un doom trad’ du même tonneau, convoquant naturellement Black Sabbath ou des jeunes pousses beaucoup plus récentes tel Crypt Sermon par exemple.



Witch's Game et son artwork identique à ce qu’ils faisaient dans les années 80, débute donc sur des accords mélodiques, portés par une dimension épique qui a également toujours été la marque de fabrique du combo ricain. La lourdeur est de suite présente, comme le groove qui habite les compositions du groupe. L’auditeur-amateur va effectuer une plongée dans le temps spectaculaire… Quant à la voix de Tim Baker, elle évoquera tout autant Bruce Dickinson qu’à l’accoutumée.



Les solis sont également bien présents, accompagnant les mélodies, les relançant et enrichissant le morceau. Aucune surprise, certes, mais une certaine joie de constater que le savoir-faire ne s’est pas dissipé dans les sables du désert, que les subtilités de composition sont toujours là et que, finalement, un grand groupe ne meurt jamais vraiment.

