Dødsfall - Døden skal ikke vente Chronique Døden skal ikke vente

DØDSFALL met de plus en plus de temps entre ses albums. Il en a sorti un par an entre 2011 et 2013, lorsqu’il était signé chez Obscure Abhorrence Productions, puis a mis deux ans pour proposer le quatrième, chez le célèbre Français d’Osmose, et ce sont finalement quatre années qui ont été nécessaires pour que l’on découvre Døden skal ikke vente. Je n’étais pas particulièrement impatient, et j’aurais même juré que moins de temps était passé. C’est que malheureusement le groupe a réussi à me désintéresser de plus en plus, passant graduellement d’un premier album qui aurait mérité 8/10 à un quatrième qui tournerait vers 5. Les deuxième (



Alors, à quoi ressemble DØDSFALL en 2019 et continue-t-il sa chute ? Eh bien tout d’abord, les habitudes ne se sont pas perdues concernant les habituels changements de line-up. Le groupe, c’est avant tout l’ancien Mexicain : Ishtar. Il était parti vivre en Norvège, et c’est là qu’il avait lancé ce groupe, mais il résiderait désormais en Suède ! Ce qui explique qu’il veuille tout contrôler et qu’il change fréquemment de partenaires. Un problème qui devrait se régler à l’avenir puisqu’il fait de plus en plus tout ce qu’il peut seul. Il était guitariste et bassiste, il s’occupe maintenant du chant aussi. Du coup ce n’est plus qu’un seul soutien qui se trouve à ses côtés sur cette nouvelle offrande : le batteur Telal. Et en ce qui concerne la chute, eh bien elle a été stoppée ! Je dirais même qu’il y a vraiment du meilleur, et que dans la discographie, je placerais Døden skal ikke vente en 3ème position. Il y a des défauts mais le black metal y est bien exécuté sans jamais faire souffrir les oreilles.



En fait, les nouvelles compositions de DØDSFALL sont difficiles à critiquer parce qu’elles présentent un BM basique. Dire qu’elles sont mauvaises, c’est tout de même avouer un désamour du style. Ces dix pistes sont une représentation évidente de ce qu’est le black metal. C’est agressif, c’est possédé, c’est sans compromis. C’est un album parfait pour faire découvrir le genre à quelqu’un qui ne le mérite pas, à quelqu’un qu’on ne veut pas voir entrer dans notre monde. Là, il ne dira pas « ah, mais en fait, c’est plus accessible que ce que je pensais ! ». Le groupe n’est pas dénué de mélodies, mais elles restent discrètes, et c’est la puanteur qui domine. Mais d’un autre côté, je ne peux pas non plus porter aux nues ces 46 minutes, parce que sinon il me faudrait mettre des notes supérieures à 8 à 80% de la scène. Je ne trouve rien de plus dans cet album qu’ailleurs. Je sens la foi, je reconnais l’intégrité, je salue la motivation, mais je n’ai pas envie de réécouter. Quelques moments me bottent bien, comme le solo envolé et les vocaux plus clairs sur « Svarta drömmar » mais sans que je sois non plus totalement conquis. Au final, c’est juste un bon petit album bien exécuté et sincère, sans plus. met de plus en plus de temps entre ses albums. Il en a sorti un par an entre 2011 et 2013, lorsqu’il était signé chez Obscure Abhorrence Productions, puis a mis deux ans pour proposer le quatrième, chez le célèbre Français d’Osmose, et ce sont finalement quatre années qui ont été nécessaires pour que l’on découvre. Je n’étais pas particulièrement impatient, et j’aurais même juré que moins de temps était passé. C’est que malheureusement le groupe a réussi à me désintéresser de plus en plus, passant graduellement d’un premier album qui aurait mérité 8/10 à un quatrième qui tournerait vers 5. Les deuxième ( Inn i Mørkets Kongedømme ) et troisième ( Djevelens Evangelie ) ont été chroniqué dans ces pages. Vous irez vérifier leurs notes.Alors, à quoi ressembleen 2019 et continue-t-il sa chute ? Eh bien tout d’abord, les habitudes ne se sont pas perdues concernant les habituels changements de line-up. Le groupe, c’est avant tout l’ancien Mexicain : Ishtar. Il était parti vivre en Norvège, et c’est là qu’il avait lancé ce groupe, mais il résiderait désormais en Suède ! Ce qui explique qu’il veuille tout contrôler et qu’il change fréquemment de partenaires. Un problème qui devrait se régler à l’avenir puisqu’il fait de plus en plus tout ce qu’il peut seul. Il était guitariste et bassiste, il s’occupe maintenant du chant aussi. Du coup ce n’est plus qu’un seul soutien qui se trouve à ses côtés sur cette nouvelle offrande : le batteur Telal. Et en ce qui concerne la chute, eh bien elle a été stoppée ! Je dirais même qu’il y a vraiment du meilleur, et que dans la discographie, je placeraisen 3ème position. Il y a des défauts mais le black metal y est bien exécuté sans jamais faire souffrir les oreilles.En fait, les nouvelles compositions desont difficiles à critiquer parce qu’elles présentent un BM basique. Dire qu’elles sont mauvaises, c’est tout de même avouer un désamour du style. Ces dix pistes sont une représentation évidente de ce qu’est le black metal. C’est agressif, c’est possédé, c’est sans compromis. C’est un album parfait pour faire découvrir le genre à quelqu’un qui ne le mérite pas, à quelqu’un qu’on ne veut pas voir entrer dans notre monde. Là, il ne dira pas « ah, mais en fait, c’est plus accessible que ce que je pensais ! ». Le groupe n’est pas dénué de mélodies, mais elles restent discrètes, et c’est la puanteur qui domine. Mais d’un autre côté, je ne peux pas non plus porter aux nues ces 46 minutes, parce que sinon il me faudrait mettre des notes supérieures à 8 à 80% de la scène. Je ne trouve rien de plus dans cet album qu’ailleurs. Je sens la foi, je reconnais l’intégrité, je salue la motivation, mais je n’ai pas envie de réécouter. Quelques moments me bottent bien, comme le solo envolé et les vocaux plus clairs sur « Svarta drömmar » mais sans que je sois non plus totalement conquis. Au final, c’est juste un bon petit album bien exécuté et sincère, sans plus.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Osmose Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dødsfall

Black Metal - 2009 - Norvège

écoutez Ondskapelse

Grå himlar

vidéos Grå himlar

Dødsfall

Extrait de "Døden skal ikke vente"

tracklist 01. Hemlig vrede 02. Tåkefjell 03. Svarta drömmar 04. Grå himlar 05. Kampsalmer 06. I de dødens øyne 07. Ødemarkens mørkedal 08. För alltid i min sjæl 09. Ondskapelse 10. Skogstrollet

Durée : 45:54

parution 25 Janvier 2019

voir aussi Dødsfall

Djevelens evangelie

2013 - Obscure Abhorrence Productions Dødsfall

Inn i Mørkets Kongedømme

2012 - Obscure Abhorrence Productions

Essayez aussi Non Opus Dei

Diabeł

2015 - Witching Hour Productions Kladovest

Ignitiate

2016 - No Colours Records Dark Fortress

Eidolon

2008 - Century Media Records Bekëth Nexëhmü

De Urtida Krafterna (EP)

2014 - Darker Than Black Bašmu

Black Sorcery From Within Arcane Caverns

2017 - Autoproduction