Insane Apollyon - Insane Apollyon Chronique Insane Apollyon (Compil.)

Il existe encore énormément de vieilles démos, de vieux enregistrements, de vieilles formations qui n’ont pas pu atteindre nos oreilles. Les nouveaux venus, eux, peuvent tout de suite mettre en ligne leurs moindres compositions, mais dans les années 90 ce n’était pas le cas. On enregistrait quelque chose, et ensuite on se débrouillait dans le monde physique. Du coup, INSANE APOLLYON n’est pas resté à la postérité. Le groupe d’un seul homme, Insane Apollyon également appelé Ahriman quand il jouait pour VORNAT. Il s’est suicidé en 1997. Et c’est plus de 20 ans après qu’une compilation à son honneur surgit de nulle part.



Mais voilà, c’est une bien maigre compilation. Il n’y a que 6 pistes, et 26 minutes au compteur. Les quatre premières ont la puanteur de nos Légions Noires, avec les mêmes codes et les mêmes ambiances de Ténèbres puants. Le morceau phare a lui aussi le nom du groupe et du géniteur du projet : « Insane Apollyon », et se retrouve ici décliné en deux versions légèrement différentes. Très efficace si on aime les VLAD TEPES et MUTIILATION. « Kill, Kill, Kill » est un peu moins bon, répétant justement un peu trop lourdement ce mot. Mais la piste dure juste 2 minutes, on n’a pas le temps de s’attarder sur la critique. 2 minutes, c’est aussi la durée du 4ème morceau, qui n’a pas de nom. Même constat, il est bien sale et sombre.



Les deux dernières pistes sentent elles-aussi les Légions Noires, mais pas les mêmes groupes. C’est du Dark Ambient sinueux, avec sur la piste 5 (sans nom) un râle caverneux couvrant des sonorités elles aussi sorties directement de la grotte menant aux Enfers. Là, il faut vraiment être un amateur, sinon on a vite l’impression que c’est trop minimaliste et que tous les groupes font la même chose. C’est presque bruitiste finalement. Alors oui, on entre dans une ambiance glauque, on peut être hypnotisé, mais l’intérêt est plus limité. Le dernier morceau remplace le râle par un piano et de la friture maladive. On a l’impression d’écouter un esprit d’un autre temps revenu pour jouer une mélodie oubliée. Assez angoissant !



INSANE APOLLYON n’a rien sorti d’autre. Le Finlandais aurait pu devenir un autre modèle, une alternative à notre scène. Mais il a préféré nous abandonner. Il fait un ultime retour, et pourra ainsi former une petite trace sombre sur les murs de notre caverne du black metal.

