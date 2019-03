Misery Index - Rituals of Power Chronique Rituals of Power





..on va pas tourner 15 ans autour du pot, les énervés de Baltimore ont pondu une petite pépite. Les années ayant passé, je suis passé un peu au-delà de l’enthousiasme que j’avais manifesté à sa sortie au conceptuel « Pour le prochain j'espère qu'ils vont resserrer un peu les boulons, et revenir au MI plus frontal et vindicatif qu'on connaissait ». Et bien Amen, ô homme de goût, j’avais le même espoir en découvrant « New Salem » et « Naysayer » peu avant la sortie de l’album, que MI décide de revenir à quelque chose de plus frontal, direct, couillu, bref t’as compris quoi.



Un coup d’œil sur la tracklist démontre déjà le bon vouloir d’être de nouveau direct des Américains : une fois mis de côté « Universal Untruths » qui fait plutôt office d’intro que de morceau, les 8 titres restants alignent 36 minutes au compteur, qui démarrent avec le très « in your face » avec « Decline & Fall », et surtout se finissent avec deux titres tout aussi efficaces : « I Disavow », qu’on avait déjà connu car sorti sur l’EP du même nom l’année dernière, et « Naysayer » qui est le titre le plus Death/Grind de l’album et va faire tomber des têtes, ça c’est sur. Misery Index n’a jamais hésité à jouer la carte du « core » dans le sens catchy, tendance que l’on retrouve au travers d’« Hammering the Nails » au riff principal que je vous met au défi de ne plus über kiffer dès la première écoute. Plus classiques, « New Salem » et « The Choir Invisible » ont aussi de « -core » les refrains « sing along », mais la qualité des riffs et des arrangements en fait des titres également majeurs de l’album. Si je devais émettre un bémol, ce serait « They Always Come Back » qui aurait très bien pu n’être qu’une face-B qu’on l’en aurait remercié pour la peine, car plutôt fade le petit gars. Me reste pour finir à parler du titre éponyme, qui à l’image du précédent album est l’occasion pour MI de calmer le tempo et de jouer avec l’envie d’être poisseux côté 6 cordes au moment du pont, avec une mention honorable.



