Frozen Soul - Encased In Ice

En l’espace de quelques semaines à peine, Maggot Stomp Records (structuré fondée l’année dernière) a livré quelques-unes des meilleures démos sortie cette année en matière de Death Metal (on retiendra notamment celle de Gutless qui m’a fait très bonne impression). Aussi, si vous êtes de ceux qui aiment creuser les tréfonds de l'underground en quête d’obscures petites pépites nées avec de bonnes prédispositions, alors je vous conseillerais de jeter un œil avisé aux sorties ce jeune label californien pour le moins prometteur. Si certaines de ces démos étaient disponibles au format numérique depuis déjà plusieurs mois (le plus souvent en autoproduction comme celles de Grave Ascension ou de Malignant), d’autres sont à l’inverse toutes fraîches comme celle des Texans de Frozen Soul.



Formé à Fort Worth sur les cendres d’autres groupes locaux dont personne n’a probablement jamais entendu parler par ici, Frozen Soul ne compte à son actif qu’une simple démo intitulée Encased In Ice. Sortie début mars, celle-ci se compose de quatre morceaux dont une reprise de Mortician pour un tout petit peu plus de quinze minutes d’un Metal de la Mort certes classique mais alors ô combien efficace.



Forcément, lorsque l’on pratique un Death Metal dont les sonorités rappellent fortement les Anglais de Bolt Thrower à l’époque de l’album In Battle There Is No Law (le même genre de riffs primitifs mais tellement efficaces), il y a toutes les chances pour que vous suscitiez chez moi un vif intérêt. À l’aide d’une production abrasive dont certains partis pris évoquent aujourd’hui un lointain passé (ce côté volontairement dépouillé ou encore la place de ce growl particulièrement rugueux), Frozen Soul insuffle un certain cachet ainsi qu’un brin d’atmosphère viciée à ses quatre compositions qui empestent la mort à plein nez.

A l’image du groupe de Coventry, les Américains s’expriment majoritairement à travers des séquences mid-tempo particulièrement écrasantes faites de riffs parpaings que l’on se prend en pleine tronche sans pouvoir y faire quoi que ce soit et de passages dont le groove redoutable (comme sur "Hand Of Vengeance" ou certaines décélérations dispensées ici et là) évoquera encore une fois la puissance létale d’un char d’assaut lancé à pleine allure. Un fatalisme qui caractérise à merveille ce Death Metal sombre et guerrier de ces cinq texans dont l’écoute ne devrait pas vous laisser insensible si vous êtes amateurs de ce genre de sons baveux. D’autant que Frozen Soul n’est pas avare en accélérations impétueuses ("Encased In Ice" à 2:09, cette reprise de Mortician à 1:57 dont le sample de Suspiria a même été repris.) ou entraînantes ("Hand Of Vengance" et "Merciless" tous les deux marqués par quelques cavalcades résolument Punk) offrant ainsi ce qu’il faut de reliefs pour contrebalancer avec justesse ces autres passages beaucoup plus lourdingues et écrasants.



Avec cette première démo, Frozen Soul révèle de sérieuses aptitudes qui, je l’espère, trouveront à être développées à l’avenir. Certes, l’influence de Bolt Thrower peut sembler trop évidente mais ce n’est clairement pas moi qui vais aller m’en plaindre tant mon amour pour ce groupe dépasse l’entendement. Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas réfractaires au format cassette ou si vous êtes tout simplement un fin esthète amateur de ce genre de délices d’un autre temps, je vous invite bien volontiers à glisser une oreille ou deux sur le cas de Frozen Soul. Vous devriez aisément y trouver votre bonheur.

