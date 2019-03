Mortal Wound - Forms Of Unreasoning Fear Chronique Forms Of Unreasoning Fear (Démo)

Puisque les sorties du label californien Maggot Stomp semblent susciter un vif intérêt parmi certains lecteurs de Thrashocore, autant continuer sur ma lancé en vous présentant aujourd’hui le cas d’une jeune formation californienne répondant au nom de Mortal Wound. Formée en 2018 à Los Angeles, celle-ci a sorti l’année dernière sa toute première démo intitulée Forms Of Unreasoning Fear. Disponible dans un premier temps sous forme de cassette, celle-ci s’est vue presser en LP en janvier dernier en collaboration avec le label londonien Me Saco Un Ojo. L’occasion de revenir sur ces quelques titres passés jusque-là sous silence mais qui ne devraient pas manquer d’intéresser n’importe quel amateur de Death Metal à l’ancienne.



Car oui, une fois de plus, c’est de cela dont il est question ici. Ni plus ni moins. Alors je vous passe le petit laïus sur l’originalité, la quête d’identité et l’intérêt que je porte à ces deux critères afin de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet.

Cinq titres, vingt-quatre minutes et dix-neuf secondes, un insert avec photo et paroles, cinq cents exemplaires (quatre cents en noir, cent en blanc), trois titres sur la face A, deux titres sur la face B... Voilà grosso modo pour les chiffres qui entourent cette sortie vinyle. Pour le reste, Mortal Wound pratique donc un Death Metal à l’ancienne qui ne surprendra absolument personne tout en donnant entière satisfaction à quiconque se fiche de l’originalité. Ainsi, la formule des quatre californiens n’est pas sans rappeler parfois celle d’un certain Tomb Mold pour son côté monolithique (ce chant gras qui ne varie pas d’un iota) et dégoulinant même s’il s’en distingue pourtant assez clairement, notamment par ses riffs plus simples et à l’ancienne et par un groove plus lourd (pour ne pas dire pataud) mais aussi moins insolent.



Si ma préférence va pour les Canadiens, je ne cache pas pour autant mon intérêt pour Mortal Wound qui en dépit d’un côté plus classique offre tout de même de quoi contenter l’amateur de Death Metal que je suis. Il faut dire que l’on n’a pas spécialement le temps de s’ennuyer grâce à une section rythmique qui se plaît à varier les plaisirs. On passe ainsi de phases d’attaques frontales dispensées à coups de blasts ("Grotesque Head" à 1:29, "Burning Sulphur" à 1:21, "Riddled With Parasites" à 0:40, "Skills And Ruthless Tactics" à 1:11) à d’autres séquences toujours aussi entraînantes menées cette fois-ci à coup de tchouka-tchouka de Punk à chiens ("Grotesque Head" à 2:02, "Burning Sulphur" à 2:11) sans oublier bien évidemment quelques ralentissements brise-nuques idéals pour lever le pied tout en continuant d’assommer l’auditeur ("Grotesque Head" à 0:38, le début de "Burning Sulphur", "Iron Age Virility", la première minute de "Skills And Ruthless Tactics")... De quoi insuffler à ces quelques compositions une excellente dynamique d’ensemble. Côté riffs, Mortal Wound n’est pas là non plus pour amuser la galerie avec des choses simples mais toujours très efficaces comme ce pattern mélodique répété ad nauseam sur "Grotesque Head" et qui, très vite, va s’inscrire au fer rouge dans votre cortex. Un riffing sombre et nerveux qui ne s’embarrasse d’aucune fioriture et sert une atmosphère putride et suintante rappelant Cannibal Corpse et autres groupes tout en finesse. Un caractère peu subtil que les Californiens entretiennent également à coups de solos extrêmement bien sentis ("Burning Sulphur" à 3:22 et 5:01, "Iron Age Virility" à 2:47, "Skills And Ruthless Tactics" à 2:50).



A tous ceux qui n’en ont jamais assez, à tous ceux qui aiment creuser, chercher et mettre la main sur de petites formations intéressantes dont on n’entendra probablement pas davantage parler à l’avenir, Mortal Wound s’avère un groupe de choix. Peut-être pas aussi excitant que ses camarades de chambrés (Gutless, Frozen Soul ou Grave Ascension) mais néanmoins fort sympathique dans son genre. En tout cas il y a là matière à prendre du bon temps au son d’un Death Metal aussi classique que purulent. Et ça, c’est déjà pas mal.

