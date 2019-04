Foul - Of Worms Chronique Of Worms (EP)

Nouveau venu sur le devant de la prolifique scène de Seattle (Cerebral Rot, Cauterized, Fetid, Crurifragium...), Foul a sorti l’année dernière son tout premier EP intitulé Of Worms. Proposé dans un premier temps via la seule page Bandcamp des Américains, celui-ci a tout de même fini par intéresser monsieur Hansel Merchor en charge du label Caligari Records (Act Of Impalement, Bloodsoaked Necrovoid, Encoffinate, Skelethal, Undeath...). 200 cassettes plus tard, ce même EP s’apprête à jouer les prolongations avec l’arrivée via Chaos Records (Cenotaph, Gutless...) d’une édition CD bienvenue. En attendant sa sortie officielle, voici la chronique de ce disque.



Du haut de ses vingt-sept minutes pour seulement quatre titres et en dépit de tout le mystère qui entoure les quelques acteurs gravitant autour de ce projet, Of Worms ne laisse planer aucun doute quant à ses intentions. Avec des morceaux flirtant allègrement avec les sept minutes de moyenne, ce n’est pas une surprise si je vous dis que Foul pratique un mélange de Death et de Doom tout ce qu’il y a de plus classique.



Alors oui, balancé comme ça, on a forcément un peu l’impression que le groupe n’a rien de bien intéressant à proposer. Mais même si ce n’est pas le cas, il est clair que si vous cherchez encore LA formation capable de transcender ces deux genres particulièrement balisés, vous faites ici fausse route. Car tout chez les Américains de Foul renvoi peu ou prou à des choses déjà entendues ailleurs. Une pincée d’Evoken (le début de "Sorceress Of Worms"), un soupçon d’Hooded Menace ("Writhing Tectonic Bicephalith" et ses mélodies féeriques), un chouia d’Incantation ("Effigy Of Tredecuple Emaciation" et "Feculent Unbirth")... L’originalité n’est clairement pas ce qu’il faut attendre du groupe même si on trouve néanmoins quelques petits passages qui sortent des sentiers battus. C’est notamment le cas sur un titre comme "Sorceress Of Worms" dont les brèves incursions mélodiques aux relents épiques plutôt subtils viennent apporter une couleur toute particulière au Death/Doom de Foul.

Dans l’ensemble, on reste cependant sur quelque chose de particulièrement classique avec ces riffs sombres et menaçants, ces ralentissements pesants sublimés par un growl abyssal entraînant l’auditeur six pieds sous terre et auxquels vont venir s’opposer quelques séquences plus musclées à coups d’accélérations salvatrices ("Sorceress Of Worms" à 3:00 suivi plus tard par quelques fulgurances assassines, "Writhing Tectonic Bicephalith" à partir de 3:54, la première moitié presque Punk de "Feculent Unbirth" avec son intro à la basse et ses tchouka-tchouka presque inattendus). De même, on trouve également de nombreux leads mélodiques que Foul va se faire un plaisir de dispenser tout au long de ces vingt-sept minutes histoire d’illuminer avec des sonorités pour le moins mélancoliques ces atmosphères épaisses et sinistres qui enveloppent chacune de ces quatre compositions.



Si Foul n’entend pas révolutionner quoi que ce soit dans ce registre plutôt étriqué qu’est celui du Death/Doom, ce premier EP laisse cependant entrevoir un groupe au potentiel évident. Ses compositions, solides et efficaces, se montrent ainsi suffisamment variées pour plaire au plus grand nombre pour d’un côté ne pas effrayer l’amateur de Death Metal dont le besoin constant de blasts et de brutalité pourrait l’amener à faire l’impasse sur ces quelques titres et de l’autre côté rassurer les clients de rythmes lourdingues et répétitifs qui apprécient davantage de se sentir étouffer par ces kilos de riffs et ces frappes pesantes. Foul livre avec Of Worms un bon mélange des deux genres qui à défaut de surprendre fait suffisamment bien son taf pour convaincre.

