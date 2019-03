Shabti - Trembling And Shorn Chronique Trembling And Shorn

"Trembling And Shorn" avait tout pour me séduire intégralement. Enfin, c'était vraiment bien parti... Une belle petite pochette, déjà, réalisée par le très bon Unexpected Specter



Ce full-length a bénéficié des petits soins de ses géniteurs, c'est indéniable. Le trio fait démonstration tant de ses talents de composition que d'exécution, sans jamais sombrer dans la masturbation. Et Dieu sait qu'il est facile de tomber tête la première dedans dès qu'on parle de musique technique. Les influences sont là, plus ou moins digérées, et Shabti leur rend hommage de la plus belle manière qui soit. On sent la passion et l'envie de partir vers des terres presque "expérimentales", d'augmenter le niveau d'un cran, chose pour laquelle j'ai un respect infini. Mais toute la bonne volonté du monde ne permet pas forcément d'éviter les travers.



Malgré ses indéniables atouts, "Trembling And Shorn" n'hésite jamais à sortir le couteau à bout rond pour donner dans la tartine. D'autant que l'album est plutôt long, taquinant les trois-quarts d'heure, et la plupart de ses titres, qui n'avaient pourtant aucun mal à développer leurs ambiances, entre sentiers sinueux et piste de course bien balisée, peinent à trouver la bonne manière de conclure. Un titre comme "Seven Billion Souls" est symptomatique de cet état de fait, démarrant pourtant fort bien, finissant par répéter son break principal ad nauseam... Et, fatalement, à lasser. L'ensemble souffre également de sa production, notamment sur la batterie, qui occupe bien trop de place dans le mix. Moi qui pensais que l'étiquette "Prog" supposait une finesse chirurgicale dans l'édition des bandes, Shabti semble avoir plutôt opté pour le bulldozer. Non pas que Ray joue mal, loin de là... Seulement, ces sonorités de caisse claire en plastique chinois, ces grosses caisses qui empiètent sur les plates-bandes des guitares sans demander l'autorisation, finissent immanquablement par taper sur le système.



Vu le paragraphe ci-dessus, on pourrait croire qu'il ne reste pas grand chose à sauver sur ce disque. Détrompez-vous. J'ai beau être sévère, Shabti réserve malgré tout quelques menues surprises pour les auditeurs goûtant la prise de risque. On l'a dit, le trio sait jouer et composer, c'est indéniable, et ça se ressent au détour des titres de cet opus, qui, même s'ils tirent en longueur quasi-systématiquement, comportent de petites fulgurances. Les guitares sont en feu en quasi permanence, pas là pour filer la dentelle mais pour tricoter d'ardentes tapisseries, empruntant aux grands noms du style tout en gardant un petite personnalité, déjà affirmée : Citons, par exemple, l'ouverture à mi-chemin entre Ved Buens Ende et DHG de "Sancitfy", bel hommage qui sait éviter le copier/coller, en s'emballant dans d'ardents tremolos sur lit de double-pédale. Shabti ponctue ses compositions de belles envolées, tantôt soli plutôt créatifs (à 0:58 sur "The Oracle and the Architect ", ou le grand final de "My Doppelganger"), tantôt clavier d'une autre planète qui accentue les lignes de basse et apporte un peu de frais à un motif qui s'éternisait (à 1:53 sur "Shrouded and Veiled"). Qu'on se rassure, l'album reste un bon disque de Black/Death, sachant rester efficace... Mais qui peine réellement à justifier son étiquette "Prog".



2019 - Autoproduction Death/Black Progressif notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Shabti

Death/Black Progressif - 2008 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 22 Mars 2019

écoutez Shrouded and Veiled

Seven Billion Souls

My Doppelganger

tracklist 01. Shrouded and Veiled (05:33) 02. Seven Billion Souls (08:35) 03. Sanctify (07:30) 04. The Oracle and the Architect (03:43) 05. My Doppelganger (05:29) 06. Below Deck (11:17)

Durée : 42:07

