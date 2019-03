Gets Worse - Snubbed Chronique Snubbed





C'était sans compter sur la découverte tardive d'une formation de Leeds, qui réussit à me faire relancer, encore et encore, la même demie-heure de musique énervée. Une prouesse ? Pas loin : dans ce style, une écoute entière suffit généralement à être repu. Avec "Snubbed", je me surprends à retourner au comptoir, mon plateau entre les mains, pour un peu de rab'. Si j'avais déjà vu passer quelques réalisations du combo Anglais sur la toile, et ce grâce à un soin tout particulier apporté à leurs visuels (quasi exclusivement réalisés par l'excellent Tomisthebastard"Snubbed", sorti le mois dernier, couronne une discographie très riche, entre splits, EPs et long-formats tous plus détonnants les uns que les autres, soutenus par des tournées à travers l'Europe. Gets Worse ne fait jamais les choses à moitié, et Dieu que ça s'entend sur cette dernière fournée !



"Le massacre est précis", comme dirait l'autre, mais Gets Worse n'oublie jamais ce qui manque cruellement aux dizaines de formations du genre : infuser un sacré feeling au milieu de cette nuée de mid-tempo ravageurs et autres power blasts menés tambour battant. Qu'il sonne de manière délicieusement tragique (cet espèce de riff à la Discharge sous Lexomil clôturant "Empty Tank"), totalement ivre (quelle est donc cette introduction pseudo-Noise/Math-Rock sur "Fun Borrower" ?) ou débile (la voix de gorge forcée à l'extrême de "Crushed"), Gets Worse sait faire varier son jeu, même sur un format aussi court, sans jamais perdre en intensité. Mieux encore, il l'accentue par ce quatuor de voix, entre l'hystérie totale ("Mumbloid"), le timbre un peu couillon d'un S.O.B. ("Doppelkinda"), et le Punk fort en gueule ("Carlton Negged"), donnant la sensation d'être au milieu d'un concours à qui beuglera le plus fort ses paroles, entre absurdité totale et engagement politique prononcé. Et tout le monde y trouvera son compte. Tu veux du groove ? On a ce qu'il faut, avale donc la basse bien raide de "Redundant", pause bienvenue entre deux matraquages. Tu préfère peut-être le carpet bombing ? Ne t'en fais pas, de "Flies" et ses descentes de toms à t'en péter la nuque en passant par "20 Gigaherpz" (qui emprunte furieusement à S.O.B., d'ailleurs), "Snubbed" te filera ta dose de blasts. Tu préfère l'ambiance mohawk et colle à papier peint ? Les hymnes à reprendre en chœur que sont "Panic Shredder" ou le brumeux final "Rest in Schromph", Punk proprement apocalyptique, sont là pour toi.



"Snubbed" ne plaira pas à tout le monde, c'est une certitude. Néanmoins, l'album est bourré de qualités qui le placent au dessus de la mêlée. En apportant une variété fort bienvenue à un genre qui, généralement, se contente uniquement de foncer tête dans le guidon (et c'est aussi pour ça qu'on l'aime), Gets Worse propose un disque idéal lorsque l'envie de tout envoyer valdinguer se fait sentir. Car il ne perd jamais sa rage, ni l'auditeur. Suffisamment court pour qu'on y revienne, doté de "tubes" en puissance sur lesquels on imagine sans mal le pit s'échauffer, "Snubbed" est une belle découverte personnelle, et un digne héritier de la scène Grindcore anglaise, au sens le plus large du style, prêt pour tranquillement rouler sur la concurrence. Il me faut toujours des disques "particuliers" pour finir un week-end en beauté. Attention, le cahier des charges est précis : La galette en question doit à la fois à me donner envie de balancer des poings/pieds dans le mobilier environnant, tout en me faisant oublier qu'il faut retourner charbonner le lendemain. Pas simple, hein ? J'ai généralement tendance à piocher dans les sous-genres les plus extrêmes pour remplir ces exigences : Grindcore, Goregrind, Fastcore, et... Powerviolence. Je m'arrête assez rarement sur un album du style, qui, hormis les précurseurs des précurseurs (Infest, Siege) et quelques outsiders (Jesus Cröst, Mellow Harsher, Yacøpsæ), a toujours eu tendance à m'ennuyer un peu.C'était sans compter sur la découverte tardive d'une formation de Leeds, qui réussit à me faire relancer, encore et encore, la même demie-heure de musique énervée. Une prouesse ? Pas loin : dans ce style, une écoute entière suffit généralement à être repu. Avec, je me surprends à retourner au comptoir, mon plateau entre les mains, pour un peu de rab'. Si j'avais déjà vu passer quelques réalisations du combo Anglais sur la toile, et ce grâce à un soin tout particulier apporté à leurs visuels (quasi exclusivement réalisés par l'excellent Tomisthebastard * , musicien dans Ancst) qui ne manquent pas de flatter l’œil. Mais, par flemme ou ignorance, j'avais laissé filer. Mal m'en a pris., sorti le mois dernier, couronne une discographie très riche, entre splits, EPs et long-formats tous plus détonnants les uns que les autres, soutenus par des tournées à travers l'Europe. Gets Worse ne fait jamais les choses à moitié, et Dieu que ça s'entend sur cette dernière fournée !, comme dirait l'autre, mais Gets Worse n'oublie jamais ce qui manque cruellement aux dizaines de formations du genre : infuser un sacréau milieu de cette nuée deravageurs et autresmenés tambour battant. Qu'il sonne de manière délicieusement tragique (cet espèce de riff à la Discharge sous Lexomil clôturant "Empty Tank"), totalement ivre (quelle est donc cette introduction pseudo-Noise/Math-Rock sur "Fun Borrower" ?) ou débile (la voix de gorge forcée à l'extrême de "Crushed"), Gets Worse sait faire varier son jeu, même sur un format aussi court, sans jamais perdre en intensité. Mieux encore, il l'accentue par ce quatuor de voix, entre l'hystérie totale ("Mumbloid"), le timbre un peu couillon d'un S.O.B. ("Doppelkinda"), et le Punk fort en gueule ("Carlton Negged"), donnant la sensation d'être au milieu d'un concours à qui beuglera le plus fort ses paroles, entre absurdité totale et engagement politique prononcé. Et tout le monde y trouvera son compte. Tu veux du? On a ce qu'il faut, avale donc la basse bien raide de "Redundant", pause bienvenue entre deux matraquages. Tu préfère peut-être le? Ne t'en fais pas, de "Flies" et ses descentes de toms à t'en péter la nuque en passant par "20 Gigaherpz" (qui emprunte furieusement à S.O.B., d'ailleurs),te filera ta dose de blasts. Tu préfère l'ambianceet colle à papier peint ? Les hymnes à reprendre en chœur que sont "Panic Shredder" ou le brumeux final "Rest in Schromph", Punk proprement apocalyptique, sont là pour toi.ne plaira pas à tout le monde, c'est une certitude. Néanmoins, l'album est bourré de qualités qui le placent au dessus de la mêlée. En apportant une variété fort bienvenue à un genre qui, généralement, se contente uniquement de foncer tête dans le guidon (et c'est aussi pour ça qu'on l'aime), Gets Worse propose un disque idéal lorsque l'envie de tout envoyer valdinguer se fait sentir. Car il ne perd jamais sa rage, ni l'auditeur. Suffisamment court pour qu'on y revienne, doté de "tubes" en puissance sur lesquels on imagine sans mal les'échauffer,est une belle découverte personnelle, et un digne héritier de la scène Grindcore anglaise, au sens le plus large du style, prêt pour tranquillement rouler sur la concurrence.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Autoproduction Powerviolence notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Gets Worse

Powerviolence - 2011 - Royaume-Uni

écoutez Empty Tank

Panic Shredder

Neck Vein

20 Gigaherpz

Mumbloid

Flies

tracklist 01. Empty Tank (01:27) 02. Attendance Report (00:58) 03. Hamster Food (00:52) 04. Awkwardly Close (00:38) 05. Dernard vs Drenrad (00:54) 06. Crushed (01:07) 07. El Belcho (01:57) 08. Panic Shredder (01:07) 09. Carlton Negged (01:58) 10. Neck Vein (02:35) 11. Fun Borrower (01:12) 12. Shwoe Is Me (00:53) 13. Redundant (01:10) 14. Kool Brewster (01:25) 15. 20 Gigaherpz (00:46) 16. Mumbloid (00:49) 17. Doppelkinda (01:06) 18. Heart Leaker (01:01) 19. Flies (00:32) 20. Rest in Schromph (04:36)

Durée : 27:03

line up Benj / Guitare, Voix

Paul / Basse, Voix

Rich / Batterie, Voix

Tom / Guitare, Voix

parution 11 Février 2019