Nightrage - Wolf To Man Chronique Wolf To Man





La recette ne bouge pas d’un iota de feta, du pur death mélodique suédois période fin 90/début 2000 (sous perfusion In Flames), sans claviers et sans chant clair (ou presque, même si je ne serai clairement pas contre le retour des lignes vocales de Tom Englund) avec les passages acoustiques intrinsèques au genre (la belle conclusion instrumentale « Lytrosis »). Alors on ressort le bermuda et le bob, retour des mélodies chaudes « catchy » pour une bonne cure de vitamines D. Difficile de ne pas tendre l’oreille sur les refrains de « Embrace The Nightrage » (à imiter comme un ado dans sa chambre), « Desensitized » (arpèges d’un Gelotte), « By Darkness Dawn » ou l’indécrottable « Disconnecting The Dots » (simple mais imparable, cheveux au vent et regard vers l’horizon) rappellent le talent de Marios pour vous trouver le lead à la précision chirurgicale et qui ne sonne pas réchauffé. Epaulé du deuxième guitariste Magnus Söderman, les soli montent eux en technicité et en feeling sur la quasi-totalité de la galette.



Des titres qui s’enchaînent cette fois plus facilement, Nightrage gomme le surplus de couplets du pauvre (syndrome Arch Enemy) même si les riffs génériques à la fibre metalcore refont parfois surface sporadiquement. Pour autant leur death mélodique bien que fort sympathique paraîtra assez lambda (particulièrement en fin de parcours : « Arm Aim To Kill », « Gemini ») avec des baisses de régimes notables sur « Wolf To Man » (au feeling rock d’un récent Soilwork), « God Forbid » ou « The Damned ». Une moue heureusement vite rattrapée par une mélodie méditerranéenne ou un solo virtuose. La rythmique n’aidera pas elle à donner ce « coup de pied au cul » même lors des passages thrashy, trop « plan-plan » et très loin derrière la force de frappe des deux premiers opus (Per Møller Jensen et Fotis Benardo). Puis le plus gros point noir arrive, le chant. Etonnamment le frontman semble avoir perdu en coffre par rapport à



