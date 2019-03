Haut&Court - Ineffabilis Chronique Ineffabilis





Mais peut-être ne m’as-tu pas attendu pour écouter Ineffabilis. Après tout, Haut&Court n’est pas tout à fait inconnu, et certainement pas par ici, les Strasbourgeois m’ayant déjà plu au point de souhaiter parler d’eux par deux fois avec le court



Mais peut-être ne les connais-tu pas et, dans ce cas, je t’invite à écouter Ineffabilis. Certes, tu as vu à la note que je suis un peu mitigé sur ce nouvel essai. Mais crois-moi : si les mots « massif », « abrasif », « jouissif » ou des expressions comme « terrorisme sonore » ou « fuite en avant » te mettent l’eau à la bouche, si tu aimes ton batteur technique, aussi à l’aise dans le groove que dans le convulsif, si la perspective de te faire retourner le cerveau par des riffs frôlant le chaotique tout en gardant l’efficacité comme but principal t’enchante, alors il n’y a pas d’hésitation à avoir !



D’ailleurs, je vais être honnête : j’ai longuement hésité à te demander de chroniquer ce disque, tant je pense que ce nouveau court-jus peut te plaire davantage qu’au snobinard que je suis devenu. Musique capitalisant autant sur le physique (notamment dans les changements abrupts de tempos, où ça adore prendre en traître) ne me fait plus le même effet qu’avant. Il faut dire que Haut&Court joue un style qui ne parlera totalement qu’aux personnes faisant encore tourner avec fanatisme les plus cossues réalisations du label Southern Lord, nostalgiques d’une époque où les formations mélangeaient ce qui pouvait se faire de plus extrême et accrocheur, grind, hardcore, death metal, pour briser des crânes sans se prendre la tête, avec la petite touche de noirceur pour appuyer que cette violence n’est pas totalement gratuite. Tout cela, Haut&Court le fait bien, même si les vingt minutes de Ineffabilis sont clairement trop frustrantes, l’essai étant encore plus court que celui de 2015.



Ho, il est sûr qu’après quatre ans à ronger son frein, on a tendance à valoriser l’accélérateur. Et ça, Haut&Court le montre de belle manière dès « Everything Means Nothing » ! Avec en plus un hurleur qui n’a rien à envier au précédent, école grogne sous testostérone, il a tout en main pour remplir le peu d’espace qu’il s’autorise, valorisant clairement l’expéditif jusqu’à la conclusion « The Void of Being » et son concassage down-tempo. C’est justement ça qui me chagrine, tant les remarques faites à l’époque de



Mais ces choses mises de côté, aucune raison de bouder son plaisir. Ineffabilis s'adresse clairement aux amateurs de grind ne s'embêtant pas avec les catégories, trop pressés qu'ils sont à casser ce qui les entoure. Tu peux donc foncer tête baissée, Fullsail, car il y a de quoi accompagné ici de magnifiques rencontres entre amoureux de baston sans règles. Rendez-vous dans l'octogone.

2019 - Troffea Records Grind / Hardcore / Death Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10

tracklist 01. Everything Means Nothing 02. Agrypnia Excitata 03. Panic Disorder 04. Fuel for Hatred 05. Ineffabilis 06. Nothingness Manifested 07. Anger & Narcissism 08. Fracture 09. Nausea 10. Talion 11. Breaking Point 12. The Void of Being

Durée : 20 minutes 18 secondes

