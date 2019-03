Faruln - The Black Hole Of The Soul Chronique The Black Hole Of The Soul (EP)

Cela a déjà été dit plusieurs fois récemment mais cela fait bien plaisir de revoir la Suède en pleine forme au sein d’une scène noire d’où elle s’était progressivement éclipsée, après en avoir été un des leaders il n’y a encore pas si longtemps. Dépassée à la fois par ses voisins limitrophes de l’ouest comme de l’est elle a en plus subit l’éclosion de nouveaux pays bien décidés à s’octroyer une place de choix dans un genre qui ne s’est jamais aussi porté, du coup après AVSLUT c’est à FARULN qu’incombe la mission de redorer le blason de son royaume, et qui lui-aussi s’y attèle de fort belle manière. Depuis sa création à Umeå en 2014 le projet solo du mystérieux Btsm n’a pas chômé sortant deux démos intéressantes, avant de s’attaquer à un format intermédiaire via ce « The Black Hole Of The Soul », qui marque un vrai bond en avant pour sa tête pensante. En effet bien que restant relativement simple et rudimentaire techniquement celui-ci a gagné en densité et intensité, comme va le prouver d’entrée l’excellent et varié morceau-titre, particulièrement épique et entrainant.



Ces deux points seront d’ailleurs une constante tout du long de ces vingt-trois minutes qui se profilent à l’horizon, et ici outre une variété de rythmes qui passent facilement du mid-tempo remuant aux passages plus lents, on se retrouve embarqué en plein raid viking avec ses victoires comme ses défaites, le tout complété par une production brumeuse et nuageuse. Si la basse parfaitement audible amène un vrai supplément humain à l’ensemble (contrairement à la boîte à rythmes qui rend un peu trop synthétique) le reste bouge tout autant et possède un feeling impeccable qui donne envie de partir au combat, à l’instar de « Recreator Of The Great » qui s’enchaîne dans la foulée. Plus directe et brutale que la précédente compo celle-ci laisse de la place à de longues séquences rapides qui alternent avec des passages tribaux écrasants (amenant un supplément de noirceur), tout en conservant une accroche immédiate. On remarque que bien qu’ayant une trame relativement semblable sur chacun des titres proposés, cet EP montre une facette différence sur chacun d’entre eux comme sur « The Sworn Enemy » plus glacial et angoissant que ce qui a été proposé jusque-là. Conservant le côté guerrier entrevu jusqu’ici il joue sur l’extrémité des tempos pour renforcer son pouvoir, et créant ainsi un sentiment de froideur pénétrant et inextricable coincé entre des variations jouant les montagnes russes, comme pour dérouter l’auditeur qui retrouve néanmoins les parties remuantes auquel il a déjà eu droit auparavant. Elles seront mises en valeur avec l’ultime plage intitulée « Dissolution » qui va malgré tout différer du reste, d’abord par une durée plus courte et ramassée et aussi une violence plus débridée vu que ça va tabasser en continu durant sa première moitié, avec qu’un court interlude plus lent n’intervienne où l’ensemble va relancer progressivement la machine, afin de repartir de plus belle et finir comme lors du démarrage, c’est-à-dire à fond les ballons.



Si cette conclusion laisse le tabassage prendre les devants elle est surtout à part dans cette sortie, vu que l’ensemble n’est pas d’une violence folle et préfère largement le feeling et l’entrain aux parties débridées, réussissant à captiver sans baisse de régime majeure. Car malgré un côté répétitif et un peu linéaire (à cause de certains plans un peu interchangeables) la musique proposée ici possède suffisamment d’atouts pour faire passer un bon moment, et exprimer tout le potentiel créatif du mystérieux suédois. Avec en prime une production légèrement crade et brumeuse (privilégiant du coup le mystère et la réflexion à la brutalité bas du front) il ne fait que peu de doute que ce projet va enfin gagner en visibilité, et c’est largement mérité, même si l’absence d’un vrai batteur se fait parfois sentir ici et sera probablement nécessaire dans le futur afin de gagner encore plus en accroche et surtout en crédibilité, et de pouvoir ainsi passer dans la catégorie supérieure.

2019 - Necrocosm / Battlesk'rs Productions Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Faruln

Black Metal - 2014 - Suède

nouveaute A paraître le 15 Mars 2019

écoutez The Black Hole Of The Soul

Recreator Of The Great Silence

The Sworn Enemy

Dissolution

tracklist 01. The Black Hole Of The Soul 02. Recreator Of The Great Silence 03. The Sworn Enemy 04. Dissolution

Durée : 23 minutes

line up Btsm / Chant – Guitare – Basse – Programmation

