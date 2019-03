Winterfylleth - The Hallowing of Heirdom Chronique The Hallowing of Heirdom

Je ne sais pas à quel moment précis WINTERFYLLETH a changé dans mon esprit pour passer d’un groupe de qualité à un groupe que je place en haut du panier. Mais le mystère encore plus épais vient de l’absence de chronique de ma part de The Dark Hereafter, sorti en 2016. J’avais pourtant dit sur Thrashocore tout le bien que je pensais de son prédécesseur, The Divinitation of Antiquity, en 2014. Le black metal des Anglais a toujours su faie voyager l’esprit, avec des touches atmosphériques, folk et pagan de très bon goût.



J’aurais dû chroniquer cet album en 2016. Je le regrette parce que le 8 ou 8.5 allait sortir. Et je le regrette encore plus que l’album suivant, paru en avril 2018, a été une catastrophe à mes oreilles. The Hallowing of Heirdom est l’album que la majorité des groups liés au folk/ pagan se sentent obligés de sortir une fois dans leur carrière : un opus acoustique... 12 pistes, 55 minutes, du calme de bout en bout. C’est joli. C’est très, très joli même. Les guitares, les percussions, les voix claires, tout est aussi fin et beau qu’une coulée d’eau dans une montagne forestière. La musique rappelle les oiseaux invisibles qui papotent sur leurs branches. Les vocaux sont doux comme des caresses, présents sur uniquement la moitié des pistes.



L’objectif est largement atteint s’il était de créer des ambiances planantes, contemplatrices et sereines. Hier encore je me le passais dans des écouteurs en allant dormir, et j’ai rêvé que des elfes me pinçaient les tétons tout en frottant leurs petites poitrines sur mes cuisses poilues. C’était plaisant. Je me suis rappelé que j’avais fait le même songe en 1997 après être allé dans un Nature & Découvertes. Pareil. Le cerveau qui arrive à se déconnecter et à être en phase avec les éléments extérieurs.



Mais aussi belle soit la musique, l’identité de WINTEFYLLETH ne s’y retrouve aucunement. En faisant de l’acoustique, le groupe prend l’odeur de la forêt, celle qui emplit les albums de tous les groupes du style qui se sentent la mission de sortir des pistes « matures » et « naturelles ». Idéal quand on a envie de retrouver les ambiances les plus douces d'un FALKENBACH par exemple.

2018 - Candlelight Records Folk acoustique

tracklist 01. The Shepherd 02. Friþgeard 03. Æcerbot 04. Hælgemónaþ 05. Elder Mother 06. Embers 07. A Gleeman's Volt 08. Latch to a Grave 09. The Nymph 10. On-Cýðig 11. Resting Tarn 12. The Hallowing of Heirdom

Durée : 55:10

parution 6 Avril 2018

