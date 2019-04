Iron Savior - Kill or Get Killed Chronique Kill or Get Killed

Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Savior.



"Papy!

- Coucou Papy!!

- Papy papy!!"



"Oooh les enfants... qui aurait cru que vous me suivriez même dans cette fanfiction qualité Leader Price...

- Papy, tu nous racontes une histoire?

- Oh mais bien sûr, vous ai-je déjà raconté la fois où Riot V a fait la première partie de Primal Fear pendant toute une tournée?

- Mais papy, ça ne te concerne pas...

- Non mais c'était quand même très drôle!"



"Enfin... vous ai-je plutôt déjà raconté comment j'ai sauvé le monde pour la dixième fois? Pourtant c'est tout récent, c'était en Mars dernier..."



"Pourtant, ma carrière ne date pas d'hier, puisqu'elle remonte à 1996... et à l'époque, Sabaton n'existait même pas! C'était vraiment le bon vieux temps... A la base, je travaillais avec des ingénieurs talenteux comme Kai Hansen pour produire la supermachine "Gentry" dans notre cour de collège, avant de se muter en "Second Hell" avec l'adhésion du bassiste Markus Grosskopf. Le prototype a changé d'identité, une fois de plus, pour "Helloween" et j'ai participé aux toutes premières missions comme "Gorgar" ou "Phantom of Death", qui font encore rêver certains jeunes aujourd'hui...



- Bon papy! C'est quand que tu nous parles de ton histoire, là?



- Hein? Ah oui... Je voulais effectuer mes propres missions tout seul, toujours avec l'aide de mon ami Kai Hansen. Je me suis alors lancé à l'aventure, et faut croire que tout ça a porté ses fruits puisque mes aventures extravagantes ont initié le monde du heavy/power metal à la science-fiction bien baveuse... Alors j'ai continué, inlassablement, année après année... En fait, c'est devenu mon passe-temps préféré. Quand je n'ai pas d'albums à mixer ou à masteriser, je pars à l'aventure. Et cette fois, je l'ai échappé belle!"



"Parce que depuis quelques temps, je n'inspire plus grand enthousiasme. Ma dernière expédition, un retour aux sources avec "Reforged - Riding on Fire", composé d'aventures que j'avais déjà vécues, a été boudée par le public. Faut dire qu'en cette même année 2017, Rhapsody of Fire avait décidé de faire pareil avec son "Legendary Years" qui lui, a été massacré par la critique... Forcément, ça donnait pas trop envie. Et moi, j'avais de nouvelles preuves à faire, parce que l'expédition d'avant, "Titancraft", n'avait pas vraiment convaincu non plus... et encore avant "Titancraft", un nouveau retour aux sources avec "Metropolis 2.0" que j'ai eu l'excellente idée de remixer... en même temps, plein de trucs m'avaient déplu sur l'original. Mais faut croire que le public pensait différemment parce que cette expédition-là a été également très critiquée... ça faisait donc longtemps que je n'avais pas convaincu! Les gens pensaient que je me faisais vieux! Je le suis pas tant que ça eh, j'ai que vingt-trois ans..."



"Bref, les gens étaient sceptiques quant à ma nouvelle aventure. Et puis "Kill or Get Killed"... tu parles d'un titre! T'as pas plus banal. Encore une raison de croire que l'inspiration me manquerait définitivement. Du coup les chroniqueurs m'ont un peu boudé au début. Alors, comme pour les allécher, j'ai balancé un clip du titre éponyme... j'avais bien prévu mon coup hein, c'est un des meilleurs morceaux! De quoi faire un peu monter la hype... J'en ai profité pour bombarder la vidéo de liens menant à la précommande de mon album, héhé...



- Mais papy, c'est ultra commerciale comme technique ça!



- Bah c'est comme ça que ça fonctionne la musique, c'est une industrie comme les autres! Et puis faut bien faire tourner la baraque! Communiste!"



"Bon, qu'on se le dise, mon expédition par-delà les étoiles n'a rien d'extraordinaire. C'est même plutôt la même chose que toujours, sauf que vu que c'est moi... bah c'est bien fait! Y a même des refrains ou des pré-refrains très plaisants comme dans "Heroes Ascending" avec son rythme qui nous renvoie au temps de "Unification", ou bien même dans "Kill or Get Killed", dont je parlais plus tôt! As usual, les soli font très hard rock et ne deviennent vraiment intéressant que quand ils composent des mélodies en harmonies. J'ai toujours été bon pour ça! Certains passages de mon histoire sont peut être plus oubliables comme "Never Stop Believing", "From Dust and Ruble" ou "Until We Meet Again" les traditionnelles chansons mid-tempo - dont d'ailleurs cet album en est plein à craquer... D'ailleurs, "Until We Meet Again"? Une aventure de huit minutes? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Parce que c'est un vrai challenge de rester jusqu'au bout. D'autant plus qu'elle est d'un fade... vraiment, après l'avoir terminée, vous ne vous souvenez plus de rien! Enfin bon... Tout n'est pas à jeter non plus, loin de là: dès que y a du riff, comme dans "Eternal Quest" ou "Heroes Ascending", bah direct ça devient plus intéressant! C'est plus accrocheur, les mélodies montent et, de ce fait, les sensations aussi!"



"Mon histoire se finit pas trop mal, avec certaines rythmiques entraînantes et mélodies plaisantes dans "Legends of Glory", notamment à mi-chemin, et puis "Sin City", une reprise d'ACDC, en guise de bonus track. Rien de fou, mais rien d'exécrable non plus. Bref, vous jugerez par vous-même!"



"Je finirai là-dessus: écoutez ma nouvelle aventure par-delà la galaxie malgré tout, tout n'est pas à jeter, encore une fois. Mais faites-le quand même en faisant autre chose... Parce que si vous vous contentez de l'écouter sans rien faire bah vous risquerez de vous ennuyer un peu... regardez, le mec qui chronique ça: la première fois qu'il l'a écouté, il a joué à Pokémon Rubis et ça lui a bien plu. Ensuite, pour le bien de ce récit, il l'a écouté sans rien faire d'autre, en se concentrant davantage... tout de suite, la hype est redescendue! Pas vrai les enfants?



- Zzzz...



- Oh les mômes! Le script!



- Hein? Euh oui... Papy papy, tu nous racontes une autre histoire?



- Oooh oui... mais ça, ça sera pour une prochaine fois!"

