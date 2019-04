Devour The Unborn - Meconium Pestilent Abomination Chronique Meconium Pestilent Abomination

Salut à toi. Je n’ai pas beaucoup de temps devant moi ce matin alors je vais essayer de faire bref, direct. Si tu es comme moi, que tu adores tous les styles de métaux du hardcore (aaaaaahhhh le hardcore c’est pas du metal d’aboreuh) au black mais que tu te dis que quand même une bonne dose de bon gros brOodal c’est irremplaçable et qu’aujourd’hui, avec les milliards de groupes qui pullulent de partout, on a parfois du mal à trier le bon grain de l’ivraie, cette chronique est pour toi.



A quelques jours de la sortie de son nouvel EP « Liturgy Of Irreverent Oblation », penchons-nous donc sur le deuxième opus de Devour The Unborn, formation ‘’internationale’’ ayant déjà en huit ans d’existence subit moult remaniements de line-up dont tu iras t’enquérir sur les Archives si le cœur t’en dit. Bref, après un premier full length (« Consuming The Morgue Remains » en 2012) fort sympathique bien qu’assez générique, c’est en 2015 que sort l’album qui nous intéresse aujourd’hui. Sans grand bouleversement stylistique, celui-ci s’avèrera bien plus ragoutant et trouvera la recette parfaite qui rendra son brutal death assez irrésistible, pour ton serviteur en tout cas. Oui on parle de brutal death ici bien sûr tu l’avais compris, la pochette ne laissait que peu de doutes à ce sujet de toutes façons.



Servi par une production bien naturelle et organique, un brin renfermée, « Meconium Pestilent Abomination » c’est comme descendre dans la vieille cave d’un serial killer à trois heures du matin une bougie à la main (oui je sais sait c’est pas original pour un sou mais c’est vraiment ça) : ça pue la terre, le sang, la sueur, la gerbe et ça t’entraine vers tes pulsions les plus malsaines. Musicalement ça se traduit par des riffs tronçonneuse, des blasts assommants, des breaks écrasants et des vocaux ultra-gutturaux des familles. Alors oui tout comme mon analogie plus haut ça n’apporte absolument rien de neuf, Devourment, Disgorge et autres Guttural Secrete le pratiquent depuis bien plus longtemps mais parmi la foultitude de groupes actuellement dans cette mouvance Devour The Unborn est celui qui dernièrement m’a fait la meilleure impression, me donnant cette irrépressible envie de m’en remettre une couche une fois la première terminée. La recette ? Un parfait équilibre. Car si les gus envoient la purée (et c’est peu de le dire) la majeure partie du temps, à base de gros riffs/gros blasts/grogrowl, la rythmique sait ne jamais s’enfermer trop longtemps dans le même schéma et assez vite viendront ou bien un break bien bien lourd voire franchement slam, ou bien un petit riff plus ‘’mélodique’’ ou bien une séquence ultra groovy à vous en déhancher les cervicales (oui je sais ça ne veut strictement rien dire). Et je dois l’avouer c’est ici mon péché mignon, quand un groupe de death parvient, au-delà d’une indispensable brutalité toute jouissive soit-elle, à te donner une impérieuse envie de remuer la tête ou le popotin. Et je puis t’assurer qu’ici tu en auras plus d’une fois l’occasion (je ne vais pas commencer à citer des passages ça prendrait dix lignes).



J’avais dit que je ferais bref et honnêtement inutile ici de tergiverser des heures. Le style tu le connais et si tu es encore à lire cette chronique c’est qu’a priori tu l’apprécies. « Meconium Pestilent Abomination » est un album de brutal death savamment équilibré, sans pitié aucune (ces growls bien putrides, miam !!), assénant des riffs à vous enterrer vivant aussi facilement qu’il y distillera un groove imparable tout en évitant de tomber dans des écueils vite fatiguant (au hasard, des harmoniques à tout va…) et accessoirement d’une durée idéale. Ne t’attends surtout pas à quoi que ce soit d’original mais si le style te parle tu passeras certainement un agréable moment. Le plus simple reste encore de cliquer sur les extraits à côté et de descendre à la cave, si tu as le coeur suffisamment bien accroché.

