Cirith Gorgor - Sovereign Chronique Sovereign

Sovereign est ainsi leur 7ème opus. Et le groupe n’a pas vraiment perdu de sa hargne et de son esprit destructeur. Il a toujours l’idée que le black metal est une représentation de la guerre, mais alors que sur ses premiers albums, il partait dans une guerre improvisée, courant vers l’ennemi l’arme entre les dents, il est devenu au fil tu temps plus méthodique. Trop peut-être. Et c’est bien l’impression donnée par ces 9 nouvelles compositions…



La guerre a été préparée, et chaque cible a été minutieusement choisie, chaque explosion a été parfaitement pensée. Et ensuite, les feux du conflit pleuvent à volonté. C’est ultra efficace sur « Manifestation of Evil » et « Hellbound ». C’est suffisamment efficace sur les autres pistes. Tout est cramé sans aucune pitié, et l’auditeur trouve la satisfaction de s’être défoulé sur 45 minutes tout en ayant les soli et autres envolées mélodiques qui permettent de mettre une once de sentiments, mais malheureusement il manque de la spontanéité pour donner envie d’y revenir encore plus. Les morceaux qui incorporent des passages plus lourds et plus lents ont également tendance à avoir moins d’impact. Je passe même carrément au travers du morceau « Sovereign » qui me rappelle les derniers albums de SATYRICON mais sans le même talent.



J'ai fait pour l'instant trois chroniques sur Thrashocore de ces anciens de la scène hollandaise. Une emplie de nostalgie de leur premier album sorti il y a tout juste 20 ans : Onwards to the Spectral Defile . Une de Visions of Exalted Lucifer , sorti en 2016 et marquant leur retour 5 ans après un 5ème album publié dans l'underground total. Et une de leur EP de 2017, bi den dode Hant

