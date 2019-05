Coffin Rot - Coffin Rot Chronique Coffin Rot (Démo)

Poursuivons notre petit tour d’horizon de ces groupes américains émergeant avec aujourd’hui le cas de Coffin Rot. Formé à Portland en 2017 par des musiciens aux CVs pour le moins confidentiels, la jeune formation s’est rapidement mise à bûcher sur ses premières compositions. Ainsi sortait la même année sa toute première démo intitulée Rehearsal Demo 2017. Bien décidé à ne pas en rester là, le groupe embraye l’année dernière sur la sortie d’une seconde démo éponyme disponible cette fois-ci physiquement sous forme d’une cassette éditée par le label Rotted Life Records (Boethiah, Molder, Laceration, Pestilent Death...).



Superbement illustrée par Bjoern Grasen, cette dernière propose de (re)découvrir les trois titres de la démo 2017 dans des versions évidemment réenregistrées pour l’occasion ainsi qu’un nouveau morceau intitulé "Incubation Of Madness". Au total ce sont donc quatre titres proposés ici pour une durée inférieure à dix-sept minutes.



Alors de quoi s’agit-il exactement ? Et bien on ne peut pas dire que les quelques indices laissés par le groupe prêtent à confusion puisque vous l’aurez probablement déjà deviné, il est bien évidemment ici question de Death Metal. Un Death Metal à l’ancienne et sans grande originalité mais fidèle à des standards que j’affectionne tout particulièrement.

Auréolée d’une production taillée pour ce genre de musique putride et nauséabonde, soit hyper dépouillée et particulièrement abrasive, les quatre compositions de Coffin Rot répondent à un cahier des charges offrant, on le sait, bien peu de surprises. Mais honnêtement, qui attend encore d’être surpris aujourd’hui lorsqu’il met la main sur un disque portant fièrement ce genre d’illustrations sans équivoque ? Certainement pas moi. Par contre, s’il y a bien quelque chose que j’espère d’un tel disque c’est un degré d’efficacité élevé. Et pour le coup, les Américains n’ont pas vraiment lésiné sur la question.

Ayant pour références les groupes de son terroir (enfin ceux de la première heure), Coffin Rot emprunte beaucoup au Cannibal Corpse des débuts (surtout celui de The Bleeding et Vile pour ces riffs vicieux) avec notamment un sens particulièrement développé de la mélodie macabre (le premier riff hyper sinistre d’"Incubation Of Madness" ou bien encore celui de "Forced Self-Consumption"). A cela va également s’ajouter un groove absolument imparable comme en atteste l’excellent "Coffin Rot", un titre mid-tempo taillé pour briser des nuques par paquet de douze tout en apportant un peu d’air à l’ensemble. Et ce n’est finalement pas le seul exemple que l’on retient puisque chaque morceau comporte au moins une séquences de ce genre (le début d’"Incubation Of Madness" ou un peu plus loin à 2:28, les premières mesures de "Sawblade Suicide" ainsi que "Forced Self-Consumption" et sa séquence d’ouverture à se taper la tête contre les murs). De quoi réveiller vos cervicales engourdies.

Pour le reste, Coffin Rot mène sa barque à coup d’attaques frontales thrashisantes (tchouka-tchouka des familles ou semi-blasts tranquilles mais néanmoins redoutables) ne laissant alors aucune chance au pauvre auditeur curieux qui n’en demandait pas tant. C’est vrai, le groupe n’invente rien, piochant ici et là dans ce qui se faisait déjà il y a trente ans, mais tout est là pour séduire et surtout convaincre. Des riffs solides et ultra efficaces, une section rythmique tout sauf faignante qui n’a surtout pas peur de varier les plaisirs, un groove plutôt irrésistible qui en fera dodeliner plus d’un et pour couronner le tout une atmosphère de mort qui plane comme une ombre sur chacun de ces quatre titres.



Si vous êtes plutôt du genre blasés, préférant passer votre temps à marmonner que le Death Metal est mort au début des années 90 en vous passant depuis en boucle les mêmes classiques, Coffin Rot risque bel et bien de rapidement vous ennuyer. Si par contre vous êtes de ceux capables de vous enthousiasmer pour ce genre de jeunes formations ayant pour seule mission de rendre hommage à ses aînés à travers une musique dépourvue de toute originalité mais alors dégoulinante d’efficacité, je ne vois pas comment vous ne pourriez ne pas tomber sous le charme de Coffin Rot. Vivement la suite...

2018 - Rotted Life Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Coffin Rot

Death Metal - 2017 - Etats-Unis

écoutez Incubation of Madness

Saw Blade Suicide

Coffin Rot

Forced Self-Consumption

tracklist 01. Incubation Of Madness (04:16) 02. Saw Blade Suicide (02:14) 03. Coffin Rot (05:27) 04. Forced Self-Consumption (04:41)

Durée : 16:38

line up Hayden Johnson / Chant

Tre Guertner / Guitare, Basse

Derek Johnson / Batterie

parution 13 Avril 2018

