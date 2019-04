Devouror - Slay for Satan Chronique Slay for Satan (EP)

Quand on nous a annoncé qu’un groupe de black/death/thrash bestial à l’ancienne s’était formé autour de Shyaithan d’Impiety il y a quelques mois, c’était la fête. Malgré son côté très inconstant, « The Beast from the East » peut se vanter d’avoir envoyé des albums particulièrement marquants depuis sa création en 1990, le pinacle ayant été atteint avec Terroreign en 2009. Trente années de metal extrême, baignant dans la plus pure tradition des genres originels. Toutefois, et même si Impiety s’est toujours fait connaître comme un groupe particulièrement brutal et sauvage, le groupe n’a jamais versé dans le bas du front style Black Witchery. Les singapouriens ont toujours gardé une vrai finesse de composition, avec des riffs bien techniques loin du modèles « 3 accords ». Repassez-vous Kaos Kommand 696, vous verrez que Shyaithan est loin d’être un manche avec son manche.



Tout ça pour arriver, quelques mois avant la sortie du prochain Impiety, à cet EP baptisé avec une originalité sans faille Slay for Satan. Quatre pistes, dont une reprise de la culte « INRI » de Sarcófago. Quatre pistes qui ne dévient pas d’un poil sur la ligne de conduite intransigeante du metal extrême de la vieille école. Et quatre pistes qui rappellent quand même énormément ce qu’a fait Impiety. Je ne vais vraiment pas m’en plaindre. On a ici la synthèse de ce qu’Impiety a fait de mieux, la fine crème mousseuse et onctueuse de la Bête de l’Est, avec son approche bien personnel de la composition. Dès le démarrage de « The Decapitor », on comprend qu’on est pas là pour boire l’eau des pâtes. Gros riffs thrashisants agressifs en Diable, rattrapés par du death bestial secoué de blasts mitrailleuses, grosse voix de Xul Antichristo d’Infernal Execrator … Boudiou, ça tabasse en grandes pompes. Même la production est à l’honneur, avec des guitares assassines et bien charnues et un son de batterie qui fait vraiment, vraiment plaisir et qui évite lestement l’écueil des toms qui sonnent comme du plastique.



Ce que fait très bien Devouror, en plus de tabasser comme un possédé tombant sur un moine, c’est accrocher l’oreille dès les premières secondes de ses pistes. « Ritualized Debauchery » en donne un parfait exemple, avec ce premier riff bien catchy auquel succède ensuite une mélodie très Impiety. On continue comme ça sur une minute, et on envoie un putain de riff thrash ultra-efficace avec du skank-beat énervé en-dessous. C’est bon, mais c’est bon … Du séminal pour tout amateur de violence. Et « Atomic Crossfire » suit exactement la même formule, avec un feeling thrash encore plus mis en avant. Jouissif !



On notera que le groupe s’est fait plaisir en reprenant, comme dit plus tôt, « INRI » de Sarcófago. Et autant votre serviteur n’est pas du tout fan de reprises en général, autant celle-ci passe vraiment bien. La batterie en particulier abat un travail dingue, et fera plaisir à ceux qui n’ont jamais pu supporter le jeu de D.D Crazy. Violente et bestiale comme il se doit, la piste devient moins sauvage qu’à l’origine mais gagne en brutalité. C’est moins les coups de couteaux frénétiques que la charge de blindés dans la gueule, en gros. « Fuck you Jesus Christ ! »



Bon sang que c’est excellent. Nous sommes en 2019, et Devouror vient de sortir les meilleures pistes d’Impiety depuis des années. Shyaithan, franchement, si tu en as marre d’Impiety et que tu n’arrives plus à faire du bon sous ce nom-là, concentre-toi sur Devouror dont le line-up semble beaucoup t’inspirer. On le sent que tu as encore la rage et le talent pour faire du putain de metal extrême, et nous on attend que ça. Sortez-nous une boucherie d’album l’an prochain en restant aussi bon que sur cet EP, et on tiendra sûrement une des meilleures sorties de metal extrême de la décennie.

2019 - Metal Zone Records Death/Black/Thrash old school notes Chroniqueur : 5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (2) 3.38/5

Death/Black/Thrash old school - 2018 - Singapour

tracklist 01. The Decapitator (04:20) 02. Ritualized Debauchery (03:32) 03. Atomic Crossfire (04:19) 04. I.N.R.I. (Sarcófago cover) (01:49)

Durée : 14:00

