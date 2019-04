Little Dead Bertha - Age of Silence Chronique Age of Silence

Ils l’ont sorti, enfin ! 8 ans d’attente pour un nouvel album du meilleur groupe de black sympho russe de tous les temps. Oui, bon TVANGESTE était bien aussi… Par contre c’est le sixième album seulement, malgré 25 ans d’existence. C’est que même s’il a été formé en 1994, le groupe n’a sorti son premier opus qu’en 1998. Et il n’a cessé de mettre des espaces entre deux méfaits. Mais quand on voit le résultat, on pardonne. Je crois même que le 5ème album, de 2010, était leur meilleur. Angel & Pain avait quelques bons hymnes. Et sincèrement, celui-ci aussi. Il a des défauts évidents aussi, mais tous ceux qui ont aimé le black sympho et n’en sont pas blasés ne pourront pas chier sur les nouvelles compositions.



LITTLE DEAD BERTHA a toujours été prévisible, mais délicieusement efficace, et il poursuit cette route. Il ne trahit pas sa ligne, il parvient à garder l’âme et l’attitude du BM sympho de la fin des années 90, et sait utiliser la formule avec talent. Certes, on a tous déjà entendu des centaines de fois ce style de morceaux, avec les claviers, les soli envolés, les vocaux masculins dédoublés en un grave très lourd et l’autre plus strident. Mais qui arrive encore à en faire à notre époque ? CARACH ANGREN ? Non, eux ils jouent autre chose, c’est du théâtral moderne. Alors que LITTLE DEAD BERTHA est extrêmement fidèle aux codes du style à sa grande époque. Et c’est ce qu’on remarque jusque dans les vocaux féminins ultra-présents. Et tant mieux. Là on sent que la demoiselle fait partie intégrante du groupe. Elle n’est pas là pour poser sa voix sur un petit refrain ou pour juste un petit lalala qui fait joli. Il s’agit de Svetlana Galushko, présente depuis 2006. C’est que le groupe est assez stable malgré les années d’apprente inactivité, et que depuis la dernière offrande il n’y a que le batteur qui ait changé. C’est ici le superactif Andrey Ischenko qui s’en charge, lui que l’on connaît déjà pour être derrière les fûts d’ARKONA, ASHEN LIGHT, CATHARSIS ou encore IZMOROZ.



Les compositions de cet Age of Silence rentre très vite en tête, et l’on a l’impression de connaître depuis longtemps les refrains et mélodies d’un « Heaven for Sinners », « Day of your Life », « Death, Life, Fall ». C’est vraiment parfait pour ceux qui n’ont rien contre le style. C’est évident, l’album ne vaudra pas plus de 3 aux oreilles de ceux qui haïssent le genre, mais ce n’est pas le black symphonique que l’on chronique ici, c’est ce nouvel album de black sympho de LITTLE DEAD BERTHA et tous les arrangements et petits éléments feront plaisir à ceux qui se laisseront embarquer.



Le petit bémol vient des reprises en fin d’album. Etait-il nécessaire de reprendre « No Time to Cry » ? Surtout que ce morceau de THE SISTERS OF MERCY est déjà devenu un classique de CRADLE OF FILTH. La version ici proposée est d’ailleurs très proche de celle de ces derniers... Le groupe avait déjà suffisamment à faire avec les critiques qui les comparaient à la bande à Dani, comme si tous les groupes de sympho devaient être comparés à CRADLE OF FILTH... L’autre reprise est « Devil’s Diner » de LAKE OF TEARS. Bonne nouvelle, c’est mieux que l’original... pour quelqu’un comme moi qui ne supporte pas le groupe suédois. Mais bon, hum... c’était vraiment pas indispensable de terminer l’album ainsi...



Les fans de black vont encore rager s’ils tombent sur cet album. Qu’ils sachent dès le début que ce n’est pas un groupe pour eux. Les fans de LITTLE DEAD BERTHA par contre ne devraient vraiment pas être déçus...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Soundage Productions Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 6.65/10

plus d'infos sur Little Dead Bertha

Black Metal Symphonique - 1994 - Russie

écoutez Age of Silence

vidéos Age of Silence

Little Dead Bertha

Extrait de "Age of Silence"

tracklist 01. Intro 02. Heaven for Sinners 03. Day of Your Life 04. Age of Silence 05. Restless 06. Death, Life, Fall 07. Storm 08. Come in My Dreams 09. No Time to Cry (The Sisters of Mercy cover) 10. Devils Diner (Lake of Tears cover)

Durée : 46:36

parution 14 Mai 2018

Essayez aussi Carach Angren

Death Came Through a Phantom Ship

2010 - Maddening Media Saille

Ritu

2013 - Code666 Astaroth

Organic Perpetual Hatework

2005 - CCP Records Limbonic Art

Phantasmagoria

2010 - Candlelight Records Dragonlord

Rapture

2001 - Spitfire Records