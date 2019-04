Turnstile - Time & Space Chronique Time & Space

Time & Space, celui-ci fait suite à un EP passé ici sous silence parce qu’à dix euros la galette de huit minutes, non merci, mais aussi et surtout à un premier album tout en couleurs et en légèreté, l’excellent



Cette formule, si elle a rencontré quelques réfractaires peu disposés à se laisser bercer par ce genre de mélodies acidulées et de mash-up improbables (Hardcore meets Pop meets Nu Metal meets easy listening d’ascenseur) a su pourtant ravir le cœur de jeunes et de moins jeunes (je ne parle pas que de moi) bien décidés à jouer les fifous, à justifier auprès de madame l’achat de long sleeve fluo à s’en faire mal aux yeux et à "jumper" comme si on était encore en 1996. Ce succès d’estime confirmé par des prestations particulièrement sportives a naturellement fini par attirer quelques gros poissons dont un certain Roadrunner Records qui y a vu l’opportunité de faire entrer quelques dollars supplémentaires dans sa besace déjà bien garnie. Une opportunité que le groupe ne pouvait décemment pas refuser car, comprenez-vous, outre le fait de côtoyer désormais les grands de ce monde (Soulfly, Slipknot, Trivium...), qui n’aimerait pas un peu d’extra cash pour continuer à se payer ses belles petites paires de Jordan et autres Air Max 97 ?



Et donc ce Time & Space ? Et bien vous ne risquez pas d’être dépaysé par son contenu puisque ce dernier s’inscrit bien volontiers à la suite de son prédécesseur (normal me direz-vous). Exécuté à la cool, les doigts de pied en éventail en un tout petit peu plus de vingt-cinq minutes, ce deuxième album renoue sans grande surprise avec ce qui faisait le charme de

Car si les fondations de Turnstile sont bien évidement à chercher du côté de la scène Punk/Hardcore (pour rappel, le groupe compte dans ses rangs des anciens membres de Trapped Under Ice), les Américains continuent de s’en foutre royalement en faisant preuve d’un éclectisme plein d’insolence, piochant entre autre dans ce qui se faisait de plus ou moins recommandables dans les années 90 (et aussi un peu dans les années 80, Faith No More, Fishbone et Living Colour en tête). De 311 à Rage Against The Machine en passant par P.O.D. ou bien encore Incubus et autres délices surannés que certains aimeraient n’avoir jamais écouté de peur de perdre leur précieuse crédibilité, Turnstile y va franco, se vautrant avec plaisir dans des mélodies et autres gimmicks empruntés à une époque que l’on aborde aujourd’hui toujours avec un brin de nostalgie mais aussi pas mal de gêne (les baggy, les grosses pompes de skate, les cheveux en pics, les chaînes de portefeuille qui traînent jusqu’au genou, la liste est longue…). Mais chez Turnstile tout coule de source. Les codes sont assimilés et recrachés avec une fluidité et une aisance déconcertante qui font de Time & Space un disque particulièrement catchy et facile à aborder.

Adepte de morceaux relativement courts affichant rarement plus de deux minutes au compteur à quelques exceptions près, Turnstile se plaît comme toujours à varier les plaisir en apportant systématiquement de quoi alléger son propos (un refrain entêtant, une ligne de chant vaporeuse, une mélodie pop légère et sucrée, un break ultra fédérateur...). Car lorsqu’il ne fonce pas tête baissée à coup de riffs nerveux, de basse vrombissante, de chant arraché et de batterie Punk haletante (qui constituent donc l’essentiel de ce que fait Turnstile), le groupe passe le reste de son temps à nous surprendre comme avec cette musique d’ascenseur sur la conclusion de "Real Thing", ce riff Rock’n’Roll/Rockab sur "Big Smile" à 0:32 suivi de cette petite ligne de chant psychédélique à 1:03, la seconde moitié très inspirée par 311 de l’excellent "Generator", ces titres disco/bossa nova/jazz au rabais que sont "Bomb" et "Disco", les wouhouhou de "I Don’t Wanna Be Blind", le piano hystérique de "High Pressure", le chant hyper mélodique de "Moon" (qui n’est probablement pas celui de Brendan Yates)... Bref, on trouve une fois de plus de tout sur cet album aussi rafraîchissant qu’efficace.



2018 - Roadrunner Records Hardcore notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 7.57/10

plus d'infos sur Turnstile

Hardcore - 2010 - Etats-Unis

tracklist 01. Real Thing (01:56) 02. Big Smile (01:29) 03. Generator (03:14) 04. Bomb (00:24) 05. I Don't Wanna Be Blind (02:04) 06. High Pressure (01:56) 07. (Lost Another) Piece Of My World (01:51) 08. Can't Get Away (03:02) 09. Moon (01:53) 10. Come Back For More / H.O.Y. (02:55) 11. Right To Be (02:05) 12. Disco (00:46) 13. Time + Space (01:40)

Durée : 25:15

line up Brendan Yates / Chant

Brady Ebert / Guitare

Sean Cullen / Guitare

Franz Lyons / Basse

Daniel Fang / Batterie

parution 23 Février 2018

