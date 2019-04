Darkened Nocturn Slaughtercult - Mardom Chronique Mardom

Mardom, et son prédécesseur, DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT en tout cas. La musique de cette horde des Enfers ne peut pas se dater. C’est une flamme éternelle. La progression, l’évolution, la maturité ou tout ce genre de conneries n’ont aucun sens ici.



Le premier titre le prouve d’ailleurs. Une introduction avec les sons d’une horloge déréglée. Ses aiguilles suivent un rythme différent de celui des hommes et elle ouvre les Portes des pénétrons dans les Ténèbres, dans le couloir qui mène aux Enfers. Et nous y arrivons dès la deuxième piste, « Mardom - Echo Zmory ». Tout de suite une chaleur insupportable emplit l’air. Le rouge des flammes éternelles de Satan aveugle le pauvre auditeur. C’est indéniable, les Allemands possèdent encore la clé du monde de Notre Maître. Quelles ambiances ! Voilà à quoi ressemble du black metal noir. C’est démoniaque, occulte mais aussi énergique et envolé.



Toujours emmené par l’une des plus impressionnantes frontwomen du BM, DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT est aussi habité que les anciens DARKTHRONE ou IMMORTAL. Et là où se fait la différence entre eux et les autres formations qui sont inspirées par les modèles norvégiens, c’est qu’on n’a aucunement l’impression d’écouter une copie, ou un « sous groupe culte ». Je les adore aussi ces groupes qui parviennent à recréer des ambiances années 90, mais avec DNS, j’oublie carrément de faire des comparaisons. Comme si les autres étaient encore dans leur laboratoire en train de recréer la flamme noire du BM tandis qu’eux sont en train de courir avec leur torche sombre en l’air.



On ne réclame même pas d’originalité, on ne critique même pas le manque d’évolution, car on se laisse emporter par les hymnes dévastateurs. Par la batterie qui fait des glouglous (« T.O.W.D.A.T.H.A.B.T.E. »). Par les mélodies électriques qui viennent enfoncer les clous du Christ (« Imperishable Soulless Gown »). Par les chœurs masculins qui font frissonner (« The Boundless Beast »). Sur cet album, même l’incrustation de piano qui vient clore la messe est maléfique. Tout est maléfiquement réussi. Ou presque, car une piste me fait malheureusement moins d’effet : « Exaudi Domine » et son refrain sur lequel mes oreilles entendent un appel aux « Shadoks, Shadoks »…



2019 - War Anthem Records Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.57/10

plus d'infos sur Darkened Nocturn Slaughtercult

Black Metal - 1997 - Allemagne

nouveaute A paraître le 12 Avril 2019

écoutez Mardom - Echo Zmory

tracklist 01. Inception of Atemporal Transition 02. Mardom - Echo Zmory 03. A Sweven Most Devout 04. T.O.W.D.A.T.H.A.B.T.E. 05. A Beseechment Twofold 06. Exaudi Domine 07. The Boundless Beast 08. Widma 09. Imperishable Soulless Gown 10. The Sphere

Durée : 43:55

