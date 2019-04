Waldgeflüster - Mondscheinsonaten Chronique Mondscheinsonaten

WALDGEFLÜSTER en est déjà à son 5ème album. Et on n’en parle peu. On en parle absolument pas suffisamment parce que ces Allemands sont d’une efficacité remarquable. C’est surtout le leader, Winterherz, qui est talentueux, sachantdepuis 2005 mene sa barque tout en faisant face aux changements de line-up. En fait, il faisait appel à des musiciens de session jusqu’en 2014, et ce n’est qu’à partir de là que sont devenus membres officiels les membres qui l’assistent à nouveau sur ce Mondscheinsonaten.



Alors oui, c’est l’un des défauts du groupe, il ne facilite pas la tâche des auditeurs et fait appel à la langue allemande pour son nom, pour celui de ses albums, et pour celui des pistes. Pour un cerveau à la mémoire malade comme moi c’est trop dur à mémoriser. Les paroles aussi sont en allemand, mais ça, au contraire, ça fait partie des avantages, de l’identité de la formation, de sa marque. Et là peu importe si on ne comprend pas grand chsoe parce que la formation sait être très douée pour transmettre des émotions.



J’avais déjà fait l’éloge des compositions en 2014, quand j’avais parlé de IN FLAMES période Reroute to Remains mais version black pagan... Soyez cependant rassurés, comme la musique est envolée et majestueuse, on n’a pas l’impression d’écouter un album gnangnan. Sur les 6 premières pistes, je le répète.



Car en fait, WALDGEFLÜSTER a voulu finir son album en douceur et nous inflige un « Staub in der Lunge » plutôt immonde. Morceau acoustique qui me fait penser à une balade country chantée en allemand. Ça me casse totalement l’ambiance. Et attention, si vous optez pour la version vinyle, ce titre sera enchainé par un bonus tout aussi chiant : la version acoustique de « Der Steppenwolf ». Sans ces deux pistes, l’album aurait fait 50 minutes. Il aurait été meilleur. Finir ainsi pour rallonger l’ensemble à 64 minutes, c’est un gros quart d’heure de souffrance inutile.



2019 - Nordvis Produktion Pagan Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 6.75/10

plus d'infos sur Waldgeflüster

Pagan Black Metal Atmosphérique - 2005 - Allemagne

nouveaute A paraître le 12 Avril 2019

écoutez Von Winterwäldern und Mondscheinsonaten

tracklist 01. Einleitung 02. Der Steppenwolf 03. Gipfelstürme 04. Rotgoldene Novemberwälder 05. Und der Wind... 06. Von Winterwäldern und Mondscheinsonaten 07. Staub in der Lunge 08. Der Steppenwolf Acoustic Version (Bonus)

Durée : 64:02

line up Winterherz / Guitare, Chant, Basse, Électronique

Arvagr / Chant

Thomas Birkmaier / Batterie

Markus Frei / Guitares

Dominic Frank / Guitares, Vocaux

