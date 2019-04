Voëmmr - O ovnh intot adr mordrb Chronique O ovnh intot adr mordrb

VOËMMR :ORDEM SATANICA, BLACK CILICE, TRONA ALEM MORTE ou encore VETALA, VOËMMR est un monstre qui tente de survivre dans un habitat hostile.



Et c’est bien entendu ce que propose à nouveau ce deuxième opus. 44 minutes complètement habitées. En fait, on peut avoir l’impression que tout est improvisé mais c’est plus que ça. Cet album est en fait une porte vers la quatrième dimension. En fait, la musique qu’on y trouve n’a pas été enregistrée, c’est véritablement les sons qui émanent de ce lieu sinistre en temps réel. Ça se passe maintenant. Et ainsi chaque cri, chaque martellement, chaque grésillement de guitare seront différents à chaque écoute. Il faut essayer pour comprendre. Mais attention, il faut aussi savoir que c’est dangereux, et qu’en écoutant trop longtemps ces 6 pistes, on risque de tomber de l’autre côté du miroir, et d’en finir prisonnier. Et même si cela peut paraître difficile physiquement, c’est d’une simplicité sans nom mentalement.



O ovnh intot adr mordrb appelle, supplie, implore. Il y a même une piste « Profvndr », sur laquelle le malaise et la douleur se sentent trop fortement. « Oooh, Ooooooooh. MAAaaaAAAll ! Froiiiiiiid et maaAaL. Aiiiiiide ! Viennnnnns ! ». Ça agit sur le cerveau, c’es terrifiant. Et même en arrêtant l’album, on sait que tout cela continue quelque part, et notre esprit ne cesse d’y songer. Il a basculé. Il y a bientôt deux ans qu’a débarqué le premier album de Nox Maledictvs . Et c’était un sacré bon début. Tout à fait dans la lignée de ce que fait la scène portugaise depuis quelques années. De ce que le label Harvest of Death / Signal Rex propage avec talent. La lie des Ténèbres, mais pas des Enfers. Cette horde de créatures rampantes est plutôt enfermée dans des souterrains caverneux inaccessibles aux humains. Elles ne sont pas mortes, ni aux côtés de Satan, mais bien sous terre, dans une grotte sombre, sombre. Et commeou encoreest un monstre qui tente de survivre dans un habitat hostile.Et c’est bien entendu ce que propose à nouveau ce deuxième opus. 44 minutes complètement habitées. En fait, on peut avoir l’impression que tout est improvisé mais c’est plus que ça. Cet album est en fait une porte vers la quatrième dimension. En fait, la musique qu’on y trouve n’a pas été enregistrée, c’est véritablement les sons qui émanent de ce lieu sinistre en temps réel. Ça se passe maintenant. Et ainsi chaque cri, chaque martellement, chaque grésillement de guitare seront différents à chaque écoute. Il faut essayer pour comprendre. Mais attention, il faut aussi savoir que c’est dangereux, et qu’en écoutant trop longtemps ces 6 pistes, on risque de tomber de l’autre côté du miroir, et d’en finir prisonnier. Et même si cela peut paraître difficile physiquement, c’est d’une simplicité sans nom mentalement.appelle, supplie, implore. Il y a même une piste « Profvndr », sur laquelle le malaise et la douleur se sentent trop fortement. « Oooh, Ooooooooh. MAAaaaAAAll ! Froiiiiiiid et maaAaL. Aiiiiiide ! Viennnnnns ! ». Ça agit sur le cerveau, c’es terrifiant. Et même en arrêtant l’album, on sait que tout cela continue quelque part, et notre esprit ne cesse d’y songer. Il a basculé.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Harvest Of Death Black Metal Terrifiant notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Voëmmr

Black Metal Terrifiant - 2016 - Portugal

nouveaute A paraître le 13 Mai 2019

écoutez Coecr od Doemrz (part II)

Dorbd Divn

Vin ad Mordrb

Del ed Ovtmn

Profvndr

Carpatr Tzaeb

tracklist 01. Coecr od Doemrz (part II) 02. Dorbd Divn 03. Vin ad Mordrb 04. Del ed Ovtmn 05. Profvndr 06. Carpatr Tzaeb

Durée : 43:48

voir aussi Voëmmr

Nox Maledictvs

2017 - Signal Rex