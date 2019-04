Day Of The Beast - First Invocation Chronique First Invocation (EP)

Dix minutes cela peut sembler à la fois très long comme passer en un éclair, il suffit d’être dans un bon ou mauvais moment pour que le rendu en soit différent, et que l’on se dise au choix que c’était soit interminable ou au contraire déjà terminé. Concernant cet EP c’est le second sentiment qui va être présent car malgré ce temps très réduit le trio de Dunkerque réussit le tour de force de montrer un potentiel déjà très affirmé, malgré sa très jeune existence. Formé en mai 2017 il ne s’embarrasse pas de fioritures et délivre un Black Metal à l’ancienne qui lorgne largement dans les plates-bandes de CELTIC FROST, BATHORY ou HELLHAMMER, tout en proposant une certaine originalité. Amateurs de nouveauté ou de finesse passez donc votre chemin car ici les nordistes à l’instar d’Attila ne font pas de quartier et sont décidé à faire saigner les oreilles des auditeurs, aidés en cela par une production de qualité. Car bien que sonnant naturelle et homogène (avec une basse très présente) celle-ci est fort éloignée du son crade et caverneux des origines, sans que cela ne dénature quoi que ce soit, cela va d’ailleurs s’avérer être une option payante tant les trois morceaux qui composent cette première invocation sont d’une efficacité redoutable et parfaitement audibles.



En plus de cela ils vont être portés par une qualité, intensité et densité qui vont aller crescendo, permettant ainsi de mieux apprécier l’ensemble de la palette de la bande qui se fait bien plus subtile et construite qu’on pourrait le croire de prime abord. Démarrant avec l’excellent et sombre « Bastard Jesus Christ » le groupe débute par un gros riff intense avant que la suite n’oscille entre lenteur extrême et tabassage dans les règles de l’art, et où seules quelques cassures bienvenues viennent briser une routine qui serait apparue en leur absence. Proposant également des moments de headbanging de par sa lourdeur et sa rythmique, ce court titre d’ouverture jouant ainsi les montagnes russes se révèle être direct et excellent, tout en servant de base à « Perversion De Sade » qui va continuer dans cette même voie, mais en se différenciant néanmoins de la précédente compo. Car après une introduction à la basse que n’aurait pas renié Lemmy Kilmister cet instrument va avoir une grosse importance (même avec l’arrivée de la guitare et de la batterie), tant elle fait entendre ici via un groove imparable posé sur un mid-tempo des plus redoutable (et légèrement épique) qui donne envie de se dandiner et de remuer dans tous les sens. Si quelques moments plus lents ou explosifs sont présents ils sont relativement discrets et s’effacent vite devant l’entrain imparable des gars, qui transforment là-encore facilement l’essai tout en montrant leurs différentes facettes, que ce soit ici ou avec « Descent Into Hell » qui va prendre le contre-pied total de ce qui a été entendu jusque-là. En effet place ici au Doom le plus dépouillé, dont le style et le riffing semblent avoir été inspirés par la chanson éponyme de BLACK SABBATH. En effet la vitesse est ici très peu présente au contraire des ambiances glaciales qui prennent le pas sur la violence et l’énergie sans que cela ne soit un problème, car même si cette composition est la plus longue proposée sur ce court-format sa durée reste tout à fait convenable, évitant ainsi le piège de la redondance typique dans ce genre de style dépouillé.



Autant dire que les dunkerquois ont réussi haut-la-main ce premier examen de passage qui en annonce sûrement d’autres, tant on sent qu’ils en ont largement encore sous la semelle, et au vu de leur maîtrise aussi bien dans la fureur que dans le recueillement il fait peu de doute que la suite risque de faire très mal. Sans être coincés dans une violence débridée ceux-ci montrent donc un feeling à toute épreuve et qui s’adapte à toutes les situations, confirmant donc la bonne santé du Metal noir dans l’hexagone et dont DAY OF THE BEAST risque de trouver sa place parmi cette scène dans un avenir proche. Plus que des encouragements il mérite carrément les félicitations, signe qu’il a tous les ingrédients pour réussir une grande carrière, à ses membres désormais de conserver leur ligne de conduite afin de ne pas s’éparpiller en route et surtout de garder leur intégrité, mais vu ce qui est proposé ici il y’a tout ce qu’il faut pour y parvenir. Sobriété, authenticité et efficacité tel est ici le crédo des trois acolytes qui commencent à faire parler d’eux dans différents magazines et webzines, une juste reconnaissance pour ceux qui avec notamment BALANCE OF TERROR représentent incontestablement l’avenir métallique de leur région, montrant ainsi qu’il n’y a pas que LOUDBLAST et SKELETHAL dans les Hauts-de-France.

2018 - Autoproduction Black Metal Old-School notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Day Of The Beast

Black Metal Old-School - 2017 - France

écoutez Bastard Jesus Christ

Perversion de Sade

Descent into hell

tracklist 01. Bastard Jesus Christ 02. Perversion De Sade 03. Descent Into Hell

Durée : 10 minutes

line up Demoniac / Chant - Basse

Sheogorath / Batterie

Hadès / Guitare

parution 29 Décembre 2018