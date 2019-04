Remete - Into Endless Night Chronique Into Endless Night

Into Endless Night.



Étiqueté « black metal atmosphérique mélancolique », Remete fera indéniablement penser à As The Stars (artwork signé de la même personne), un black metal émotionnel et mélodique empruntant certes aux pierres angulaires norvégiennes (Burzum et Ulver cités) mais aussi au post-rock (tremoli aériens et passages « clean » planants). Les minutes passent et marqueront la différence, nul doute que D. aurait sinon repris le célèbre nom Woods Of Desolation. Des morceaux plus fouillés, une production nettement moins « raw » et une ambiance d’avantage « contemplative » que « dépressive ».



Un constat s’imposera rapidement, je pense qu’à ce jour D. n’avait pas composé des titres aussi riches, là où Woods Of Desolation jouait par exemple sur la redondance et le côté enivrant. De facto il faudra plusieurs écoutes avant de pouvoir assimiler l’album.Into Endless Night demeure malgré tout relativement direct (batterie martiale et tempo soutenu) et accrocheur pour le genre, les 36 minutes restent d’une fluidité à toutes épreuves. D. possède ce don pour vous trouver ce riff plombant affûté à l’extrême, celui qui vous traverse tout le corps et vous entête pendant des jours. Aspect transcendant que l’on retrouve tout particulièrement sur « Ephemerality » et « Stillness »… Par bribes. Des riffs « perles » entourés de passages trop convenus et dispensables, manquant de contraste (les dix minutes « Coiled Within » et « Into Endless Night »). Quid de ces ascenseurs émotionnels et de ces breaks célestes ? Beaucoup découvriront comme moi pour la première fois le chant hybride (entre criard et guttural) de D., des vocaux puissants (aux quelques effets il est vrai) mais malheureusement trop monotones et loin de la puissance émotive que l’on connait dans Woods Of Desolation, à savoir les vocaux de Tim Yatras (Germ, Autumn’s Dawn, ex-Austere) ou de Old (Drohtnung). Une écoute forte plaisante aux quelques passages mémorables mais encore insuffisant et trop dans la retenue quand on connait le talent de D.



2019 - Cold Ways Black Metal atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Remete

Black Metal atmosphérique - 2017 - Australie

nouveaute A paraître le 15 Avril 2019

écoutez Coiled Within

Ephemerality

Stillness

Into Endless Night

tracklist 01. Coiled Within (09:57) 02. Ephemerality (06:41) 03. Stillness (07:19) 04. Into Endless Night (12:56)

Durée : 36:53

line up D. / Chant, Tous les Instruments

