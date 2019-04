Sanctuary - Le choix du mal Chronique Le choix du mal

Je dois m’excuser auprès du groupe français SANCTUARY pour le retard avec lequel je sors cette chronique. Son album est sorti à l’été 2018, et je l’ai reçu il y a déjà quelques mois, mais j’ai traîné. J’ai traîné parce que comme la note l’indique je n’ai pas été conquis.



La musique en elle-même est pourtant honorable et les influences citées par la biographie parviennent à se mêler dans un ensemble cohérent et bien travaillé. C’est perfectible, c’est parfois maladroit, mais il y a une certaine fraîcheur qui rappelle le black de la fin des années 90. Les influences citées sont ainsi variées, allant du metal symphonique et mélodique comme DIMMU BORGIR, ANOREXIA NERVOSA, OPETH ou BEHEMOTH à des groupes plus thrash et heavy tels que METALLICA, CHILDREN OF BODOM ou GOJIRA. Et pour couronner le tout, les membres avouent aussi une attirance pour le jazz, la musique électronique et la musique classique… Bref, c’est un peu tout et n’importe quoi qui semble inspirer SANCTUARY, alors que le résultat, c’est surtout une musique sombre en surface, très aérée par des guitares aux riffs clairs et envolés et par des ajouts de mélodie au piano et synthé.



Jusque là, ça passe. Les compositions des Parisiens, toutes écrites entre 2006 et 2010 s’en sortent malgré l’évident manque de moyens. La production n’arrive pas à mettre en valeur les envies de grandiloquence des morceaux. Le son est trop étouffé pour que le plaisir se dévoile complètement. C’est que les trois frères à l’origine du projet font tout tout seuls. C’est une véritable autoprod, et ça se ressent.



Mais ce n’est pas le réel problème du groupe. Ce n’est absolument pas ce qui m’a forcé à mettre une note si basse. Ce sont les vocaux. L’album s’appelle « Le choix du mal », mais ce timbre… cette voix… c’est plutôt « Le mauvais choix ». C’est le guitariste qui les assure, mais vraiment, ils ne collent pas à la musique du groupe. Ils gâchent véritablement les ambiances créées par la musique. Ce sont des grognements monotones, laids à l’écoute, mais pas dans le sens « démoniaques » ou « dérangeants ». Sans vouloir trop enfoncer le couteau dans la plaie, c’est comme si la musique était une magnifique cérémonie de douceur et de beauté et que soudain Gégé l’alcoolo débarquait titubant et grognant, sa canette à la main. « Grogogrogroo Grogggggrooogrooo ». Pourquoi pas avec un autre style, mais même, je ne suis pas sûr que ça conviendrait…Personnellement, ce choix de chant est une énigme, il n'est pas bon.



Du coup, je ne supporte pas l’écoute de ces 7 pistes. Je ne m’y fais pas. Ça ne colle absolument pas. Antoine devrait peut-être essayer un autre timbre, ou se cantonner à la guitare. Je suis sûr que cela servirait l’efficacité des compositions…

2018 - Autoproduction Metal Symphonique notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sanctuary

Metal Symphonique - 2006 - France

écoutez Malediction

tracklist 01. Hell Awakes 02. Catharsis 03. Light in Death's Place 04. The Dead Walk 05. Malediction 06. Whisper my Hate 07. Offering

Durée : 35:29

parution 2 Juillet 2018

