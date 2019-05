Murdryck - Födelsen Chronique Födelsen

Merde, il y a un gus qui a mis un 94/100 à cet album sur Metal Archives ! Oups. Moi qui lui met 6/10, je vais douter de mes goûts. Remarque, toi ça fait un moment que tu en doutes, de mes goûts, lecteur fidèle de Thrashocore ! Il fallait bien que je me réveille un jour ! Eh bien, voilà, c’est chose faite grâce à MURDRYCK, que je n’ai pas apprécié, contrairement à Edmund Sackbauer. Du coup on fait comment ? J’écris quand même la chronique ? Je vais passer pour un rabat-joie à côté de cet autre chroniqueur enjoué.



Il en a dit quoi d’ailleurs. Bon, c’est en anglais. Attends. « Blah blah blah… » Ah ! J’ai trouvé. Je traduis approximativement : « La musique de MURDRYCK combine plusieurs éléments du black metal, du traditionnel à l’atmosphérique et au dépressif, avec aussi quelques touches de progressif ». « C’est un résultat unique dont la magie ne peut qu’opérer sur vous ». Ah oui, quand même, il est très emballé Edmund… Il n’a pas vraiment tort sur le contenu, et c’est d’ailleurs dès l’introduction qu’on peut découvrir une formation attirée par le grandiloquent. Une minute trente très symphonique et cinématographique. Et pourtant la piste qui suit commence sur les chapeaux de roue, de manière agressive et avec des vocaux sans pitié. Ce n’est pas que du black d’ailleurs, mais aussi une bonne dose de death qui vient dévaster les oreilles. Et vers la moitié du titre, le tempo ralentit pour créer une atmosphère plus lourde avant de repartir dans la rapidité d’exécution. Et c’est sur les autres pistes que l’on va découvrir les autres influences des Suédois, citées par notre Edmund.



Mais ! J’ai trouvé le résultat soporifique. Je n’ai pas accroché à des mélanges auxquels je n’ai pas ressenti d’originalité, ni d’efficacité. Ce genre de mélanges ne me semble absolument pas nouveau, et même s’il l’était, cela ne suffirait pas pour en faire quelque chose de réussi. Il y a quelques mélodies qui passent bien, encore heureux, mais que j’oublie vite, et que je n’ai pas nécessairement envie de redécouvrir par la suite. Les passages plus crus ont l’avantage de sonner comme du vieux GORGOROTH, mais c’est furtif, c’est évidemment moins possédé, et surtout pas assez puissant ni marquant. Et les passages trop death sont trop death. Les deux membres de MURDRYCK ont voulu en intégrer parce qu’ils ont des racines death, ils ont tous les deux été au sein de EXTIRPATED, groupe de Brutal Death qui a splitté après un seul album, et il leur en reste quelques manières. J’aime pas ça…



Födelsen est donc bien loin de m’avoir convaincu autant qu’Edmund. Je ne m’empresserai absolument pas pour retourner écouter ses 8 pistes, ses 40 minutes interminables. Ou alors juste une piste, "Black Plague Eclipse", qui passe plutôt bien par rapport aux autres.

2019 - Leviaphonic Records Black Metal notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Murdryck

Black Metal - 1999 - Suède

nouveaute A paraître le 1 Mai 2019

tracklist 01. Intro 02. Vålnad 03. Födelsen 04. The Sea Spirit of the Night 05. Blood Sacrifice 06. Black Plague Eclipse 07. Shadow Beings 08. Hymnens svarta toner

Durée : 40:27

