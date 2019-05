Mondfinsternis - Galdrastafir Chronique Galdrastafir

Ceci n’est pas une chronique, c’est une mise en garde. En 2015 j’ai adoré l’album Where the Heaven Ends de ce même MONDFINSTERNIS. C’est un projet des Russes de WOLFKRIEG qui ne semblaient animer par le besoin de créer cet autre entité uniquement pour se démarquer d’un point de vue thématique. Effectivement, le côté musical avait les mêmes accents et les mêmes éléments, ceux qui faisaient déjà penser aux grands frères de HOLDAAR : un black metal agressif avec des vocaux qui raclent au maximum, mais totalement imbibé de claviers. C’était tout à fait dans le style que j’aime, avec le mélange de la rudesse et dela douceur.



Le nouvel album, Galdrastafir, est sorti en autoproduction il y a tout de même un an déjà, mais il vient de trouver grâce auprès d’un label français qui en a sorti une version CD en pochette digifile limitée à 300 exemplaires. C’est ainsi sans faire aucune vérification que j’ai foncé pour m’en procurer un exemplaire. Et la surprise a été de taille à la réception. Ce n’est plus du tout ce que nous avons connu. Il s’agit de 34 minutes de musique ambient, sans vocaux. Sans éléments BM, ni même metal. C’est de la musique comme je ne l’aime pas. Qui ne m’emmène nul part. Qui me donne l’impression d’écouter une introduction sans fin.



Ce n’est alors ni bon, ni mauvais. C’est soporifique... à mes oreilles. Et je précise bien à mes oreilles. Des sons qui s'enchainent, une douce guitare acoustique parfois, des râles ritualistes, le vent, la légèreté... Je suis vite lassé par cet excès de zénitude. Ce qui entraine une note particulièrement basse. Il y a sans doute des amateurs, mais je n’en fais pas partie.



Alors j’aurais pu passer mon chemin sans rien dire, mais ayant acheté l’album, il m’a surtout semblé nécessaire et peut-être utile de prévenir les éventuels auditeurs, les éventuels anciens fans, qui comme moi pourraient faire leurs achats sans vérification préalable. Heureusement, le WOLFKRIEG sorti dans la même période n'a pas changé, lui...

plus d'infos sur Mondfinsternis

Ambient Synth - 2014 - Russie

nouveaute A paraître le 15 Avril 2019

tracklist 01. Dreprun 02. Aegishjalmur 03. Lukkustafir 04. Draumstafir 05. Vegvisir

Durée : 34:04