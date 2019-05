Vale Of Pnath - Accursed Chronique Accursed (EP)





La fin de galette de Pas facile de sortir sa modeste galette « death tech » quelques semaines après le pavé Dasein de First Fragment, pourtant II dans un style nettement plus « rogné » et « aéré » (comme une sorte de The Black Dahlia Murder sous perfusion technique) n’avait pas à rougir. Une efficacité chirurgicale et quelques aspects « ambiancés » en fin d’album s’éloignant un peu du cahier des charges d’un genre de plus en plus uniforme et/ou « j’ai la plus grosse ». Présage d’une suite tout autre pour Vale Of Pnath ? Trois années ont passé, pas de nouvel album mais un deuxième EP à l’artwork sombre (gros indice) des plus classieux.M’est avis que le dernier brûlot du controversé Faceless ( In Becoming A Ghost ) ait confirmé la direction prise pour le compositeur et fondateur Vance Valenzuela (épaulé ici encore d’un nouveau guitariste). Références Lovecraft obligent, un death technique mélodique à l’atmosphère sombre et horrifique que l’on retrouvait déjà par bribes depuis The Prodigal Empire . Sur ceces influences deviennent plus explicites, quitte à placer du dark ambient/electro (les interludes « Shadow and Agony » et « Audient Void ») avec du black metal. L’introduction en arpège de « The Darkest Gate » puis sa vague de blast et de tremoli feront pour sûr sourciller les adeptes de la bande de Denver. Ah je dis oui ! Pour rester dans la thématique, exit le guttural du frontman pour une dominante criarde, un brin caricaturale (à la manière d’un Trevor de TBDM) mais moins éprouvant qu’un Inferi. Dommage car on perd je trouve légèrement en dynamique. Vale Of Pnath revient donc à des compositions plus fouillées et moins binaires (défauts de II ) même si le socle lui ne change pas (entre At The Gates et Arsis) avec son lot de passages bien catchy (« Skin Turned Soil » ou le « TBDM like » « Obsidian Realm »). Contraste plutôt étonnant entre ces mélodies chaudes du Colorado (voire « core » sur les harmoniques de fin de l’excellent « Spectre Of Bone ») et ces nappes froides ou cette batterie martiale, le rendu arrive à rester homogène ou presque… Gros bémol une nouvelle fois sur le son, une production bien trop synthétique (défaut qui suit toujours la bande) gâchant le travail d’atmosphère et cette saveur « blackened ».La fin de galette de II annonçait ainsi une suite plus expérimentale (pour le genre pratiqué) dans un rayon à l’étalage bondé et tapageur, chose faite. 28 minutes pour un EP cela reste d’ailleurs fort honorable (toujours du mal avec ce format) mais difficile de ne pas rester sur sa faim… Evidemment encore quelques défauts, une ambiance qui gagne à être affinée (avec une production tout autre) et des passages encore trop communs mais Vale Of Pnath bosse sa copie et ose sans tomber dans le kitsch en plastique (Inferi). Pas étonnant d’ailleurs que la bande ait été choisie pour faire la première partie de la tournée US de Dark Funeral et Belphegor. Hâte d’entendre ce troisième album.

