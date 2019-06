Fetid - Steeping Corporeal Mess Chronique Steeping Corporeal Mess



Intitulé Steeping Corporeal Mess, ce premier album fait suite aux quelques titres de l’encourageante démo



Afin de coucher sur bandes ce premier album, le groupe a pris la direction des Earhammer Studios sous la houlette du producteur Greg Wilkinson (Atrament, Autopsy, Extremity, Mortuous, Necrot, Undergang, Scolex, Vastum...). Un CV particulièrement bien étoffé qui, vous l’aurez remarqué si vous suivez un tant soit peu son développement, a vu passer pas mal de groupes issus de cette nouvelle garde américaine. S’il est donc un producteur qui semble faire l’unanimité, Greg Wilkinson est également musicien dans un groupe de Sludge bien connu des amateurs du genre (Brainoil). Un détail qui a évidemment toute son importance ici puisque le son apporté à ce premier album répond à ce besoin de crasse et de lourdeur suggéré d’emblée par le nom du groupe mais aussi et surtout par le fait que Fetid produit, un peu comme tous ses petits camarades, un Death Metal putride et nauséabond fortement marqué par les années 90.



De cette basse ultra saturée à ces riffs pesants et rugueux en passant par ce growl lointain et d’une profondeur insondable, l’auditeur ne sera pas particulièrement dépaysé par son voyage dans l’univers de Fetid (même si en comparaison, la production de la démo est à des années lumières de la lourdeur et l’épaisseur du propos de Fetid sur ce premier album). Par contre, si ce qu’il recherche sont des compositions bien ficelées, suffisamment variées pour ne jamais lasser (malgré des titres qui tendent à s’étirer en longueur en comparaison de ceux de la démo), chargées d’atmosphères obscures et pestilentielles et surtout d’une efficacité à toute épreuve, alors ce Steeping Corporeal Mess ne devrait pas manquer de vous intéresser et a fortiori de vous convaincre par la même occasion.

Car à l’instar d’un Undergang qui a fait de Greg Wilkinson son producteur attitré depuis 2014, Fetid se vautre avec un plaisir non dissimulé dans la fange la plus dégueulasse pour en sortir un Death Metal dégoulinant et abrasif aux accélérations particulièrement jouissives et soutenues. Une intensité menée à coups de riffs éclairs et de blasts nerveux qui va naturellement compenser la propension qu’on les trois américains à ralentir le tempo au profit de ces séquences dites lourdingues. Et si Fetid fait preuve de moins de groove que les Danois, c’est aussi parce qu’il est à l’inverse plus brutal qu’un Undergang dans ces instants de fulgurances. Comme sur



Si ces groupes américains que l’on a vu émerger récemment ne sont pas d’une grande originalité, il faut leur reconnaître à l’inverse un sens de l’efficacité particulièrement affûté ainsi qu’une excellente connaissance et maîtrisé de leur héritage (allant de Rottrevore à Infester en passant par Baphomet/Banished sans oublier les plus récents tels que Funebrarum ou Disma). Ainsi, sans grande surprise, ce Steeping Corporeal Mess n’est qu’une suite logique à ce qu’à pu produire Fetid au préalable et, ma foi, c’est très bien comme ça. D’autant que la production permet ici de rendre le tout encore plus redoutable et écrasant. Une leçon de Death Metal à l’ancienne dispensée en seulement trente-deux petites minutes. Certainement pas de quoi s’étouffer mais par contre l’envie absolument irrésistible d’y revenir encore et encore. 